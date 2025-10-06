ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в России

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России в сентябре 2025 года показал прирост на 5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — продажи достигли отметки 581 726 автомобилей. Однако в сравнении с августом зафиксировано незначительное снижение активности — объёмы сократились почти на 3%. По итогам первых девяти месяцев нынешнего года совокупные продажи остались лишь на 1% ниже результатов за тот же период 2024 года.

Согласно информации, предоставленной «Автостат Инфо», вторичный рынок автомобилей продолжает демонстрировать устойчивость, опережая показатели первичного сегмента. За три квартала в РФ было реализовано 4 634 426 подержанных машин, что практически совпадает с прошлогодними объёмами — в 2024 году за аналогичный период было зарегистрировано 4 680 720 сделок. Эксперты отмечают, что в условиях замедления на первичном рынке автомобили с пробегом остаются драйвером устойчивого покупательского интереса.

По итогам сентября бренд Lada сохранил статус лидера среди марок: его продажи выросли на 4%, достигнув 137 765 автомобилей. В тройке лидеров также оказались Toyota с результатом 58 132 реализованных автомобилей (+4%) и Kia (35 758 авто, +1%). Особенно заметную динамику продемонстрировал Hyundai, чьи продажи увеличились на 16% и составили 33 311 машин. В то же время у Nissan был отмечен спад реализации на 2% — до 25 497 экземпляров. Также на положительной территории остаются такие бренды, как Honda (19 453 единицы, +10%), Renault (19 114, +1%), Chevrolet (17 893, +3%) и BMW (17 543, +12%).

В рейтинге самых востребованных моделей в сентябре на первом месте оказалась Lada Granta — продажи этой машины выросли на 13% и составили 15 030 единиц. На втором месте — Lada 2107 (12 323 авто, +4%), а на третьем — Kia Rio (12 169 автомобилей, снижение на 7%).

В топ-10 также вошли Hyundai Solaris (11 560 авто, -4%), Lada Vesta (9 897 машин, +16%), Ford Focus (9 801, -3%), Lada 2114 (9 761, -3%), Toyota Corolla (9 667, +7%), Lada Niva Legend (9 454, +7%) и Lada Priora (8 862, -0,5%).

Анализ продаж за январь–сентябрь показал, что лидирующие позиции сохраняет Lada Granta — за девять месяцев продано 121 221 автомобиль этой модели, что на 11% превышает результаты 2024 года. Далее следуют Lada 2107 (107 627 машин, +3%) и Kia Rio (95 854 автомобиля, падение на 11%). Среди наиболее заметных изменений выделяется Lada Vesta: эта модель прибавила 19%, достигнув 78 465 реализованных машин. В то же время Hyundai Solaris за тот же период снизил объёмы до 92 961 автомобиля, что на 6% меньше прошлогодних результатов.

Эксперты из «Автостат Инфо» подчеркивают, что увеличение активности на вторичном рынке повышает заинтересованность дилеров в развитии программ trade-in и расширении предложения сертифицированных автомобилей с пробегом. Особенно это заметно в крупных центрах, работающих с несколькими брендами. Одновременно всё активнее автомобили, особенно в возрасте от 4 до 6 лет, направляются в независимые сервисные центры, что связано с отказом владельцев от обслуживания у официальных дилеров. Подобная тенденция усиливает конкуренцию в постгарантийном секторе и увеличивает нагрузку на сервисные станции, особенно тех марок, как Lada, Hyundai и Toyota.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе продажи подержанных автомобилей в России составили 565,5 тысячи единиц. Этот результат оказался всего на 0,3% ниже показателей июля и превысил прошлогодние на 1%.

Также отмечено, что с начала года импорт автомобилей с пробегом из Китая в Россию увеличился в 4,5 раза. За период с января по август отечественный рынок пополнился примерно 38 тысячами таких автомобилей.

Автор: Андрей Сундуков