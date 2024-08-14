Рейтинг самых популярных седанов в России: какие машины выбирают покупатели?

Средняя цена седана в России за первые семь месяцев 2024 года увеличилась и составила 2,2 млн рублей. Рынок новых седанов в стране продемонстрировал активное развитие: спрос возрос на 29,9%, а предложение увеличилось на 54,6%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Наибольшей популярностью у россиян пользуются седаны от LADA. Эта марка занимает 52,34% спроса и 40% предложения на рынке. Также в топ-5 самых востребованных седанов вошли модели от OMODA, Toyota, Changan и Hyundai. Особенно сильный рост спроса показали китайские бренды Geely, Chery и Changan.

Самым популярным седаном среди покупателей является LADA Granta с долей в 28,8%. На втором месте — LADA Vesta с 20,39%, а на третьем китайский бизнес-седан Chery Arrizo 8 (4,05%), который доступен в трех комплектациях по цене от 2 850 000 до 3 050 000 рублей. В списке лидеров также представлены OMODA S5 (4,04%) и Hyundai Solaris/Solaris HS (3,9%), стоимостью около 2 350 000 и 2 141 000 рублей соответственно.

Среди предложений лидируют LADA Vesta, LADA Granta, Chery Arrizo 8, OMODA S5 и Geely Emgrand. Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показала LADA Vesta: количество объявлений о продаже этой модели выросло почти в 7 раз.

«Седаны не только удерживают позиции на рынке новых автомобилей, но и имеют рост спроса в текущем году. Это объясняется доступностью автомобилей с данным типом кузова, а также увеличением предложения китайских марок на российском рынке и переосмыслением некоторых брендов, включая Solaris», – отметил руководитель по продажам новых автомобилей в «Авито» Артем Хомутинников.

Кстати, сегодня стоимость LADA Granta выросла. Обычные версии в кузовах седан, лифтбек и универсал подорожали на 20 тыс. рублей, а спортивные варианты Sportline и Sport — на 25 тыс. рублей.