Определены самые востребованные автомобили в Москве: топ-10 моделей, пользующихся наибольшим спросом в столице

В Москве за январь–февраль 2026 года зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей на 6,5%. За этот период было реализовано 20 555 машин. При этом на общероссийском рынке наблюдается противоположная тенденция — снижение объема продаж на 3,9%. Такая информация опубликована автоэкспертом Сергеем Целиковым в его Telegram-канале.

Сергей Целиков отметил, что одним из факторов увеличения продаж в столице стала особая структура покупателей. Так, если в целом по стране на юридические лица приходится 13% регистраций новых автомобилей, то в Москве этот показатель достигает 23%.

Эксперт также обратил внимание на влияние таксомоторных компаний, активно обновлявших свой автопарк накануне вступления в силу новых требований к локализации такси с 1 марта. Многие перевозчики приобретали модели иностранных брендов, которые вскоре будут запрещены к эксплуатации в такси.

Среди наиболее популярных моделей в столице первое место по продажам занял компактный кроссовер Belgee X50 белорусской сборки, разошедшийся тиражом 1226 экземпляров — это более чем в два раза превышает прошлогодний результат. На второй позиции располагается седан Chery Arrizo 8, продажи которого выросли почти в девять раз и составили 807 автомобилей. Третью строчку занял обновленный кроссовер Haval Jolion, реализованный в количестве 667 единиц, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Четвертым по популярности стал Tenet T7, представляющий собой локализованный в Калуге кроссовер Chery Tiggo 7L с показателем 625 реализованных машин. Пятую позицию занял Geely Monjaro — 620 проданных автомобилей, что на 21% меньше прошлогоднего уровня. Эта модель недавно получила обновленную базовую комплектацию.

В десятку самых востребованных новых легковых автомобилей в Москве также вошли Tenet T4 (612 единиц), Mazda CX-5 (585 единиц, рост в шесть раз), Zeekr 9X (385 единиц), Toyota Highlander (356 единиц, рост в пять раз) и Geely Atlas (350 единиц, снижение на 15%).

Сергей Целиков отдельно отметил особенности спроса на московском рынке. По его словам, около четверти всех продаж в столице приходится на премиальные бренды, а еще 0,3% — на люксовые автомобили, что в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель. Эксперт также подчеркнул высокий уровень спроса на китайский гибридный внедорожник Zeekr 9X. В топ-10 московских бестселлеров за первые два месяца года не вошли автомобили марки LADA.

Автор: Иван Бахарев