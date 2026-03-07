Опубликован список автомобилей, сильнее всего подешевевших в России в феврале: три модели с наибольшим снижением цен

Средняя стоимость нового автомобиля отечественного производителя в феврале 2026 года снизилась и оказалась ниже отметки в 2 млн рублей — до 1,99 млн рублей. Об этом сообщили в сервисе «Авто.ру Бизнес», уточнив, что аналогичный показатель для автомобилей из Китая остался на уровне 3,94 млн рублей.

Эксперты сервиса отмечают изменения в структуре предложения на рынке: по информации «Авто.ру Бизнес», за первые два месяца года объем новых автомобилей российских марок увеличился на 7%, тогда как у китайских брендов этот прирост составил всего 1%.

Среди моделей с наиболее заметным снижением средней стоимости в феврале оказались:

Удлинённый седан LADA Aura, подешевевший на 4%, до 2,44 млн рублей;

Гибридный внедорожник Zeekr 9X, который стал дешевле на 3% — теперь его средняя цена составляет 13,11 млн рублей;

Среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max: стоимость опустилась на 3%, до 2,96 млн рублей.

В целом более чем в десяти регионах России была зафиксирована отрицательная динамика по средней стоимости новых автомобилей. Наиболее заметно цены снизились в Саратовской области — сразу на 10%, до 3,03 млн рублей. В остальных регионах, таких как Воронежская и Нижегородская области, наблюдается снижение на 6% и 5% соответственно (до 2,9 млн и 2,49 млн рублей).

Рост средней стоимости новых машин в регионах, по данным экспертов, был ограниченным. Максимальное увеличение зафиксировано в Тверской области — на 5,3%, где средняя цена достигла 2,26 млн рублей. В тройку регионов с самым заметным удорожанием попали также Краснодарский край (увеличение на 4,6%, до 2,77 млн рублей) и Ярославская область (рост на 3,5%, до 1,87 млн рублей).

Ранее сообщалось о росте продаж новых легковых автомобилей по итогам февраля: увеличение составило 2,5% в годовом выражении, и было реализовано 80 027 машин. Однако по сравнению с январём рынок сократился на 0,7%. Лидером по объёму продаж остаётся LADA, несмотря на снижение собственного результата на 22,5% — за прошлый месяц клиентам было передано свыше 19 тысяч новых автомобилей российской марки.

Автор: Иван Бахарев