Эксперты назвали шесть самых ожидаемых новинок российского авторынка 2026 года

Электрический кроссовер UMO 5, сборка которого стартовала на заводе «Москвич» всего неделю назад, стал самой ожидаемой премьерой российского авторынка 2026 года. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» на основе свежего онлайн-опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек.

Согласно результатам исследования, 23% респондентов выразили наибольший интерес именно к модели UMO 5. Новый электрокар разработан на базе китайского GAC Aion Y, а реализацией проекта занимается компания «Яндекс Электро», входящая в структуру «Яндекса». По заявлениям представителей фирмы, UMO 5 стал первым автомобилем в мире, которым может управлять голосовой помощник Алиса. Она способна дистанционно выполнять различные команды, включая обогрев сидений, открытие багажника и окон, а также информировать водителя о последних событиях.

Эксперт Сергей Целиков отметил, что на начальном этапе продажи UMO 5 будут ориентированы преимущественно на корпоративных клиентов, особенно на сервисы такси. Стартовая партия из 100 автомобилей в ближайшие недели поступит в московские таксопарки-партнеры «Яндекса». Для частных покупателей новинка станет доступна не ранее мая, а стоимость электромобиля с учетом государственной поддержки по программе льготного автокредитования стартует от 2 500 000 рублей.

Второе место среди самых ожидаемых моделей занял проект «Волга», который набрал 18% голосов. Производство стартовало в Нижнем Новгороде, а под брендом Volga планируется выпускать два кроссовера и седан, аналогичные моделям Geely Atlas, Monjaro и Preface, уже хорошо знакомым российским потребителям.

Третью строчку рейтинга заняла LADA Azimut — новая модель от «АвтоВАЗа», которая станет первым кроссовером в истории компании. Серийное производство автомобиля намечено на третий квартал 2026 года в Тольятти, однако точная дата запуска пока не разглашается. На сегодняшний день на предприятии уже собрано 217 кузовов «Азимута» в тестовом режиме.

Четвертое место в опросе заняла новая линейка кроссоверов «Москвича» — модели М70 и М90. По словам Сергея Целикова, поставки этих автомобилей дилерам могут начаться уже на следующей неделе. Стоимость базовой версии составит от 2,69 миллиона рублей.

Пятую позицию в списке занял кроссовер Tenet Plus — совместная разработка «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo, который получил 7% голосов опрошенных. Под маркой Tenet Plus будут продаваться автомобили, созданные на основе моделей бренда Lepas от Chery. Производство будет организовано сразу на двух российских заводах, а старт продаж намечен на первый квартал 2026 года.

Отметим, что компактный электрический автомобиль «Атом» не попал в число лидеров, получив поддержку лишь 3% участников опроса. Продажи этой модели запланированы на апрель, однако даже с учетом субсидий по автокредиту итоговая цена в 2 975 000 рублей кажется многим завышенной. Оформить предзаказ на «Атом» можно уже сейчас, внеся аванс в размере 500 тысяч рублей.

Добавим, что ранее марка Omoda раскрыла некоторые детали о своей ключевой новинке 2026 года — кроссовере C5 нового поколения. Производитель обещает обновленный дизайн, соответствующий концепции «Искусство в движении», а также модернизированный интерьер.

Автор: Иван Бахарев