Эксперты назвали шесть самых ожидаемых новинок российского авторынка 2026 года

UMO 5 признан самой ожидаемой новинкой российского авторынка 2026 года по опросу Автостат, старт продаж электрического кроссовера планируется весной.
04.03.2026, 17:43·3 мин
Фото: Автоновости Дня

Электрический кроссовер UMO 5, сборка которого стартовала на заводе «Москвич» всего неделю назад, стал самой ожидаемой премьерой российского авторынка 2026 года. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» на основе свежего онлайн-опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек.

Согласно результатам исследования, 23% респондентов выразили наибольший интерес именно к модели UMO 5. Новый электрокар разработан на базе китайского GAC Aion Y, а реализацией проекта занимается компания «Яндекс Электро», входящая в структуру «Яндекса». По заявлениям представителей фирмы, UMO 5 стал первым автомобилем в мире, которым может управлять голосовой помощник Алиса. Она способна дистанционно выполнять различные команды, включая обогрев сидений, открытие багажника и окон, а также информировать водителя о последних событиях.

Эксперт Сергей Целиков отметил, что на начальном этапе продажи UMO 5 будут ориентированы преимущественно на корпоративных клиентов, особенно на сервисы такси. Стартовая партия из 100 автомобилей в ближайшие недели поступит в московские таксопарки-партнеры «Яндекса». Для частных покупателей новинка станет доступна не ранее мая, а стоимость электромобиля с учетом государственной поддержки по программе льготного автокредитования стартует от 2 500 000 рублей.

Второе место среди самых ожидаемых моделей занял проект «Волга», который набрал 18% голосов. Производство стартовало в Нижнем Новгороде, а под брендом Volga планируется выпускать два кроссовера и седан, аналогичные моделям Geely Atlas, Monjaro и Preface, уже хорошо знакомым российским потребителям.

Третью строчку рейтинга заняла LADA Azimut — новая модель от «АвтоВАЗа», которая станет первым кроссовером в истории компании. Серийное производство автомобиля намечено на третий квартал 2026 года в Тольятти, однако точная дата запуска пока не разглашается. На сегодняшний день на предприятии уже собрано 217 кузовов «Азимута» в тестовом режиме.

Четвертое место в опросе заняла новая линейка кроссоверов «Москвича» — модели М70 и М90. По словам Сергея Целикова, поставки этих автомобилей дилерам могут начаться уже на следующей неделе. Стоимость базовой версии составит от 2,69 миллиона рублей.

Пятую позицию в списке занял кроссовер Tenet Plus — совместная разработка «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo, который получил 7% голосов опрошенных. Под маркой Tenet Plus будут продаваться автомобили, созданные на основе моделей бренда Lepas от Chery. Производство будет организовано сразу на двух российских заводах, а старт продаж намечен на первый квартал 2026 года.

Отметим, что компактный электрический автомобиль «Атом» не попал в число лидеров, получив поддержку лишь 3% участников опроса. Продажи этой модели запланированы на апрель, однако даже с учетом субсидий по автокредиту итоговая цена в 2 975 000 рублей кажется многим завышенной. Оформить предзаказ на «Атом» можно уже сейчас, внеся аванс в размере 500 тысяч рублей.

Добавим, что ранее марка Omoda раскрыла некоторые детали о своей ключевой новинке 2026 года — кроссовере C5 нового поколения. Производитель обещает обновленный дизайн, соответствующий концепции «Искусство в движении», а также модернизированный интерьер.

