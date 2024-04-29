Самые надежные внедорожники и кроссоверы Toyota: список из 5 моделей.

Компания Toyota продолжает удерживать свою позицию одного из наиболее надежных автопроизводителей в мире. Однако, не все автомобили под брендом Toyota обладают одинаково высоким уровнем надежности. Это касается как новых кроссоверов, так и внедорожников японской марки, о чем сообщает портал HotCars.

Эксперты портала совместно с J.D. Power исследовали степень надежности всех кроссоверов и внедорожников Toyota модельного года 2024. Лучшей моделью с высоким рейтингом в этом рейтинге оказался Toyota 4Runner, получивший 86 баллов из 100 возможных. Этот автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем V6, развивающим мощность 270 лошадиных сил. Он отличается не только высоким качеством и долговечностью, но также имеет невысокую стоимость обслуживания, а также пользуется спросом на вторичном рынке.

Второе место в рейтинге по надежности новых кроссоверов и внедорожников Toyota занял Toyota Highlander с результатом в 79 баллов из 100. Highlander доступен как в гибридном варианте, так и с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Согласно экспертам, содержание и обслуживание данной модели не подорвут бюджет владельца.

Тройку лидеров замыкает Toyota Corolla Cross, чей уровень надежности оценили в 77 баллов по стобалльной шкале. Этот компактный кроссовер, ориентированный в первую очередь на молодую аудиторию, оснащен двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 169 лошадиных сил, а также отличается хорошей ликвидностью при дальнейшей продаже.

Toyota RAV4 2024 года набрал 76 баллов в рейтинге надежности, в то время как Toyota Sequoia получила на балл меньше. Наименее надежным считается Toyota bz4X с результатом всего в 64 балла.

Информация о надежности недавно выпущенных Toyota Grand Highlander 2024 года и Toyota Land Cruiser 2025 года пока отсутствует.

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