Списки самых надежных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Две подборки по 10 моделей

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Когда речь заходит о выборе подержанного автомобиля, надежность становится ключевым фактором. Эксперты портала AutoBlog провели исследование и выявили модели кроссоверов и внедорожников, обладающие наивысшей степенью надежности.

В рамках своего последнего обзора специалисты рассмотрели пяти- и десятилетние кроссоверы и внедорожники. Согласно их данным, в категории пятилетних автомобилей лидером оказался Chevrolet Trax, а среди десятилетних моделей первое место заняла Honda CR-V.

Топ-10 надежных пятилетних кроссоверов и внедорожников

Chevrolet Trax; Buick Encore; Mitsubishi Outlander Sport; Honda CR-V; Jeep Renegade; Mitsubishi Outlander; Ford Edge; Mazda CX-5; Nissan Pathfinder; Nissan Rogue.

Топ-10 надежных десятилетних кроссоверов и внедорожников

Honda CR-V; Mazda CX-9; Lincoln MKX; Buick Encore; Honda Pilot; Toyota Sequoia; Mazda CX-5; Acura MDX; Toyota 4Runner; Toyota RAV4.

Ранее специалисты также выявили самые популярные цвета автомобилей. По данным "Автоновости дня", абсолютным фаворитом оказался серый цвет во всех его оттенках.