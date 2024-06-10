Списки самых надежных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Две подборки по 10 моделей

Важное:
- Топ-10 надежных пятилетних кроссоверов и внедорожников
- Топ-10 надежных десятилетних кроссоверов и внедорожников
Когда речь заходит о выборе подержанного автомобиля, надежность становится ключевым фактором. Эксперты портала AutoBlog провели исследование и выявили модели кроссоверов и внедорожников, обладающие наивысшей степенью надежности.
В рамках своего последнего обзора специалисты рассмотрели пяти- и десятилетние кроссоверы и внедорожники. Согласно их данным, в категории пятилетних автомобилей лидером оказался Chevrolet Trax, а среди десятилетних моделей первое место заняла Honda CR-V.
Топ-10 надежных пятилетних кроссоверов и внедорожников
- Chevrolet Trax;
- Buick Encore;
- Mitsubishi Outlander Sport;
- Honda CR-V;
- Jeep Renegade;
- Mitsubishi Outlander;
- Ford Edge;
- Mazda CX-5;
- Nissan Pathfinder;
- Nissan Rogue.
Топ-10 надежных десятилетних кроссоверов и внедорожников
- Honda CR-V;
- Mazda CX-9;
- Lincoln MKX;
- Buick Encore;
- Honda Pilot;
- Toyota Sequoia;
- Mazda CX-5;
- Acura MDX;
- Toyota 4Runner;
- Toyota RAV4.
Ранее специалисты также выявили самые популярные цвета автомобилей. По данным "Автоновости дня", абсолютным фаворитом оказался серый цвет во всех его оттенках.