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Списки самых надежных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Две подборки по 10 моделей

Важное: Топ-10 надежных кроссоверов и внедорожников Рейтинг лучших подержанных автомобилей Когда речь заходит о выборе подержанного автомобиля, надежность становится ключевым фактором.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
10.06.2024, 10:01·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Важное:

Когда речь заходит о выборе подержанного автомобиля, надежность становится ключевым фактором. Эксперты портала AutoBlog провели исследование и выявили модели кроссоверов и внедорожников, обладающие наивысшей степенью надежности.

В рамках своего последнего обзора специалисты рассмотрели пяти- и десятилетние кроссоверы и внедорожники. Согласно их данным, в категории пятилетних автомобилей лидером оказался Chevrolet Trax, а среди десятилетних моделей первое место заняла Honda CR-V.

Топ-10 надежных пятилетних кроссоверов и внедорожников

  1. Chevrolet Trax;
  2. Buick Encore;
  3. Mitsubishi Outlander Sport;
  4. Honda CR-V;
  5. Jeep Renegade;
  6. Mitsubishi Outlander;
  7. Ford Edge;
  8. Mazda CX-5;
  9. Nissan Pathfinder;
  10. Nissan Rogue.

Топ-10 надежных десятилетних кроссоверов и внедорожников

  1. Honda CR-V;
  2. Mazda CX-9;
  3. Lincoln MKX;
  4. Buick Encore;
  5. Honda Pilot;
  6. Toyota Sequoia;
  7. Mazda CX-5;
  8. Acura MDX;
  9. Toyota 4Runner;
  10. Toyota RAV4.

Ранее специалисты также выявили самые популярные цвета автомобилей. По данным "Автоновости дня", абсолютным фаворитом оказался серый цвет во всех его оттенках.

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Honda (52)Nissan (74)Toyota (159)Ford (75)Chevrolet (45)Jeep (27)Buick (3)Lincoln (3)Mazda (41)Mitsubishi (40)Acura (10)

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