Топ-5 самых надежных китайских автомобилей с пробегом в России

Дилерский эксперт автомобильного портала Fresh, Евгений Житнухин, рекомендует потенциальным покупателям китайских автомобилей обращать особое внимание на историю прошлого автомобиля. Рекомендуется выбирать модели, которые редко попадали в ДТП и не требовали серьезного ремонта в течение первых шести лет использования авто.

Согласно мнению специалиста, среди наиболее надежных китайских автомобилей на вторичном рынке следует выделить Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus.

Евгений Житнухин подчеркнул, что Changan CS35 и Geely Atlas Pro получили высокие оценки по итогам краш-теста С-NCAP 2015 года, который оценивает эффективность систем pass-comp безопасности и эффективность защиты пассажиров.

Советы эксперта включают в себя такие критерии, как продолжительность присутствия бренда на рынке России, наличие разветвленной сети дилеров, доступность запчастей, год выпуска автомобиля и возраст модели, а также наличие специалистов, способных осуществлять диагностику, обслуживание и ремонт китайских машин.

В частности, Житнухин отметил, что многие модели китайских автомобилей, выпущенные до 2015 года, часто становились причиной серьезных проблем для владельцев, требуя значительных инвестиций в замену и восстановление узлов и деталей транспортных средств. Среди наиболее непопулярных моделей упомянуты Chery Amulet и автомобили марки Lifan.

Ранее было отмечено в издании "Автоновости дня", что россияне все чаще обращают внимание на китайские автомобили с пробегом. В прошлом году спрос на такие транспортные средства вырос на 15,2%, а предложение на площадках вторичной продажи увеличилось на 71,6% по сравнению с предыдущим годом.