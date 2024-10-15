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Топ-6 самых надежных дизельных автомобилей в мире.

Эксперты журнала "What Car?" провели анализ неисправностей дизельных внедорожников, возраст которых не превышает пяти лет.
А
Антон Звонкий
15.10.2024, 13:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты журнала "What Car?" провели анализ неисправностей дизельных внедорожников, возраст которых не превышает пяти лет. В результате исследования были подготовлены два противоположных списка - наиболее надежные и наименее надежные модели дизельных автомобилей.

Изучение данных показало, что меньше всего проблем владельцам доставляют автомобили от Volvo и Jaguar.

Лидером в категории "неубиваемых" машин стал дизельный Volvo XC40 с рейтингом надежности на уровне 99,3%. Среди редких жалоб отмечались неисправности тормозной системы и неполадки в работе мультимедийной системы.

На втором месте расположился Volvo XC60 с оценкой 96,2%. Подобно лидеру, большинство проблем были устранены по гарантии. Бронзовую позицию занял Jaguar F-Pace, получивший рейтинг надежности в 95,4%.

Также в список самых надежных дизельных зарубежных автомобилей попали Audi Q7 (95,2%), BMW X5 (95%) и Mercedes GLC (94,8%).

Список наиболее склонных к поломкам дизельных автомобилей возглавил Ford Kuga (2013-2020). В первую тройку также попали Skoda Karoq (начиная с 2017 года) и BMW 3 Series (начиная с 2019 года).

Фото: Carsweek.ru

Ранее издание CarsWeek опубликовало топ-10 самых доступных электрокаров, которые уже доступны на российском рынке автомобилей.

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