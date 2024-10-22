Лучшие автомобили за 2 миллиона рублей: подборка самых мощных моделей

Одним из ключевых факторов при выборе автомобиля является его мощность. Даже с ограниченным бюджетом можно найти мощное транспортное средство, убедились журналисты популярного автомобильного портала HotCars.

Эксперты проанализировали данные о ценах от производителей и объявления о продаже подержанных машин, составив рейтинг самых мощных автомобилей, доступных за 20 000 долларов (приблизительно 1,9 миллиона рублей).

Лидером среди бюджетных подержанных автомобилей оказался Chevrolet Camaro SS 2015 года, обладающий мощностью в 400 лошадиных сил. Автомобиль оснащен 6,2-литровым бензиновым двигателем V8, который работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Согласно данным Chevrolet, Camaro SS способен разгоняться до 60 миль в час (около 97 км/ч) за 4,6 секунды. Цена на подержанные Camaro SS варьируется от 13 000 до 37 000 долларов (1,3-5,6 миллиона рублей), в зависимости от состояния автомобиля.

Фото: Автоновости Дня

Среди новых автомобилей, стоимость которых не превышает 20 000 долларов, самым мощным на данный момент является седан Nissan Versa 2025 года выпуска. Он оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем DOHC, мощностью до 122 лошадиных сил, и доступен с пятиступенчатой коробкой передач или вариатором. Этот автомобиль также является самым доступным из новых моделей Nissan, продаваемых в США, и его базовая комплектация стоит от 17 190 долларов (примерно 1,7 миллиона рублей).

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