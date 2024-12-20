Самые мощные спорткары из США. Составлен список из 10 моделей с двигателями мощностью до 1800 лошадиных сил.

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Сегодня в мире автомобилей американские спорткары завоевывают популярность благодаря своим массивным двигателям V8, внушительной мощности и высокой скорости. Эксперты портала HotCars определили самые мощные серийные автомобили американских брендов.

В список лидеров попали исключительно серийные спорткары, выпущенные официальными автопроизводителями. Тюнингованные модели, такие как 1700-сильный Dodge Demon от Hennessey Performance, в этот рейтинг не включались.

На первом месте рейтинга оказался Hennessey Venom F5, оснащенный 6,6-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, выдающим мощность впечатляющих 1817 лошадиных сил. Этот спорткар способен разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за менее чем три секунды и достигать максимальной скорости в 311 миль в час (500 км/ч). Hennessey Venom F5 удостоился звания самого мощного автомобиля с ДВС в истории.

Вторую строчку занял SSC Tuatara с мотором V8 объемом 5,9 литра и мощностью 1750 л.с. Этот автомобиль способен разогнаться до 97 км/ч всего за 2,5 секунды и развивать скорость более 300 миль в час (483 км/ч). Двигатель SSC Tuatara обладает самым высоким крутящим моментом в мире, а вес этого спорткара даже меньше, чем у Subaru BRZ.

Замыкает тройку лидеров Hennessey Venom GT, который может разгоняться до 97 км/ч за 2,7 секунды и достигать максимальной скорости 270 миль в час (435 км/ч). Двигатель этой модели - 7,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 1244 лошадиных силы.

Самые мощные американские спорткары

Hennessey Venom F5 — 1817 л.с. SSC Tuatara — 1750 л.с. Hennessey Venom GT — 1244 л.с. Chevrolet Corvette ZR1 C8 2025 года — 1064 л.с. Dodge Challenger SRT Demon 170 — 1025 л.с. Shelby GT500KR 2022 года — 900 л.с. Dodge Challenger SRT Demon 2018 года — 840 л.с. Shelby Super Snake — более 830 л.с. Ford Mustang GTD 2025 года — 815 л.с. Shelby GT500 (S550) 2020 года — 760 л.с.

Ранее специалисты составили список самых популярных подержанных иномарок в России. В этот рейтинг попали модели японских, корейских и немецких производителей, как сообщило издание «Автоновости дня».