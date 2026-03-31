Составлен список самых доступных автомобилей с «автоматом» в России: 5 моделей с АКПП стоимостью до 2,5 млн рублей

В России по-прежнему можно найти ряд новых автомобилей с классической гидротрансформаторной автоматической коробкой передач по цене менее 2,5 млн рублей. Несмотря на тенденцию к увеличению доли машин с вариаторами и роботизированными трансмиссиями, эксперты отмечают, что надежные «автоматы» остаются востребованы в сегменте массовых авто.

Jetta VA3 считается самым доступным автомобилем с классическим «автоматом» на отечественном рынке. Модель выпускается под китайским брендом Jetta, который недавно объявил о своих перспективах на 2026 год. Цена на автомобиль с шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin начинается от 1 569 000 рублей. Модель комплектуется 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил. В базовой комплектации «Стандарт» предусмотрены обогреваемые наружные зеркала со встроенным повторителем поворота, фронтальные подушки безопасности, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники на все двери, а также штатная аудиосистема с четырьмя динамиками.

На втором месте рейтинга — Belgee S50. Модель, производство которой налажено в Беларуси, заменила на рынке популярный некогда Geely Emgrand. Стоимость версий с автоматической коробкой передач стартует от 2 039 990 рублей. Автомобиль оснащён классическим шестиступенчатым «автоматом» и 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 122 лошадиные силы и 152 Нм. В стандартный список оснащения входят светодиодные ходовые огни, задние фонари, мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, фронтальные подушки безопасности, система бесключевого доступа и мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым экраном.

Компактный кроссовер Forthing T5 от Dongfeng также представлен на рынке с шестиступенчатой гидромеханической коробкой передач. Стоимость модели — 2 050 000 рублей с учетом действующих акционных предложений. Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 лошадиные силы. В перечень стандартных опций входят передние и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, задняя камера и парктроник, система помощи при спуске, обогрев зеркал и шестидинамиковая аудиосистема, а сиденья выполнены из искусственной кожи.

В пределах 2 440 000 рублей предлагается седан Solaris HS — фактически, это хорошо знакомый российским автомобилистам Hyundai Solaris, но теперь реализуемый под новым брендом. Автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Предлагается в комплектации Active Plus, где среди стандартных опций — кондиционер, подогрев передних сидений, мультируль, аудиосистема на четыре динамика и система контроля давления в шинах.

В завершение подборки стоит отметить Solaris KRS, ранее известный как Kia Rio в кузове седан. Самая доступная версия Comfort с автоматом продаётся за 2 445 000 рублей. Модель оснащена 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 123 лошадиные силы, который работает в паре с шестиступенчатой АКПП. В стандартное оснащение входят фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо и штатная аудиосистема с четырьмя динамиками. Приобрести этот автомобиль сегодня можно также и онлайн.

Автор материала: Алина Олешко