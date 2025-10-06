Опубликован рейтинг самых доступных минивэнов в России: 6 моделей по самой низкой цене

Несмотря на доминирование кроссоверов на российском рынке, спрос на минивэны среди автолюбителей остается стабильно высоким. Покупатели выбирают такие модели как для семейных поездок, так и для бизнес-целей, где особо ценится вместительность и комфорт. Редакция "Автоновости дня" подготовила обзор шести самых доступных новых минивэнов, которые официально представлены у дилеров.

Первым в списке находится BAW MPV — модель, пока мало известная российской публике. Минимальная цена после повышения в сентябре составляет 2 749 000 рублей. Этот семиместный минивэн универсален и подойдет для различных задач: от рабочих поездок и перевозок до организации комфортного семейного пространства. Соотношение мощности и экономичности обеспечивает 2,0-литровый двигатель мощностью 144 силы, совмещённый с восьмиступенчатым автоматом и задним приводом. Производитель предусмотрел только одну, но весьма оснащённую комплектацию — в ней можно найти широкий перечень систем безопасности, обогревы, круиз-контроль, кондиционер, а также медиасистему с сенсорным дисплеем на 10,25 дюйма и четырьмя динамиками.

Второе место рейтинга занимает Forthing Yacht. Его ценник стартует от 3 400 000 рублей с учетом специальных предложений. Этот минивэн китайского производства также рассчитан на семь пассажиров и оснащён турбированным двигателем Mitsubishi объемом 1,5 литра и мощностью 197 лошадиных сил, семиступенчатым роботом и передним приводом. Стандартное оборудование включает круиз-контроль, круговой обзор, систему мониторинга слепых зон и задние парктроники. Водительское кресло выделяется функцией массажа, а сиденья первого и второго ряда оснащены подогревом.

Следующий участник рейтинга — Haima 7X, который продают за 3 600 000 рублей. Эта модель дебютировала в России два года назад и комплектуется 182-сильным турбомотором объемом 1,6 литра, шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Среди опций присутствуют фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, обзор круговой с камерой заднего вида, система доступа без ключа и целый ряд электронных помощников для водителя.

Отечественная марка Evolute также представлена в обзоре с моделью i-VAN. Его стоимость с весенней скидкой в 300 000 рублей составляет 3 620 000 рублей, а оформление в кредит с государственной поддержкой позволяет дополнительно снизить цену на 925 000 рублей. Особенностью этой модели является полностью электрическая силовая установка: синхронный электромотор на 122 лошадиных силы и батарея на 67,5 кВт·ч обеспечивают запас хода до 400 километров. В единственной комплектации имеются три ряда сидений, кондиционер, камера заднего вида, задние парктроники и мультимедийная система с 10-дюймовым экраном.

Стоимость вместительного минивэна Forthing M7 от дочернего бренда Dongfeng составляет 5 500 000 рублей. Эта модель, по словам представителей дистрибьютора, отлично подходит для больших компаний и отличается продуманным интерьером. Силовая часть представлена 224-сильным турбомотором на 2 литра и классическим восьмиступенчатым автоматом от ZF. В базовой версии уже есть передние сиденья с подогревом, «капитанские» кресла на втором ряду с подогревом и подставками для ног, полный комплект систем безопасности и современная медиасистема с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Рейтинг завершает GAC M8, который недавно лишился базовой комплектации GL, что привело к росту минимальной цены до 5 999 999 рублей. По информации от производителя, эта модель сочетает высокий комфорт бизнес-класса с современными технологиями. Двигатель — 2,0-литровый турбированный мощностью 231 сила, в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin. В комплектации предусмотрены панорамная крыша, подогревы, передние и боковые подушки безопасности, кресла второго ряда с вентиляцией и массажем, система кругового обзора и премиальная аудиосистема с восемью динамиками. Мультимедийная система оснащена сенсорным экраном на 14,6 дюйма.

Напомним, ранее был озвучен ценник нового минивэна Sollers SP7, который начали выпускать на мощностях завода «Соллерс» в Татарстане. Дебют модели прошёл в июле на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Материал подготовила Алина Олешко