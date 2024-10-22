Главная Новости Lada Самые дешевые автомобили в России в октябре: список из 10 моделей.
Новости

Самые дешевые автомобили в России в октябре: список из 10 моделей.

Содержание: LADA Granta LADA Niva Legend LADA Niva Travel LADA Vesta УАЗ «Хантер» Livan X3 Pro Changan Alsvin LADA Largus УАЗ «Патриот» «Москвич 3» Сегодня в России за 1,7 млн рублей можно купить новый
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
22.10.2024, 08:23·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Содержание:

Сегодня в России за 1,7 млн рублей можно купить новый автомобиль. В прошлом месяце, эксперты «Автоновости дня» составили список доступных вариантов для покупателей с ограниченным бюджетом.

LADA Granta

Фото: Автоновости Дня

LADA Granta остается самым дешевым автомобилем в России. Цена базовой модели этого седана от «АвтоВАЗа» составляет 699 900 рублей.

LADA Niva Legend

Фото: Автоновости Дня

LADA Niva Legend предлагается за 981 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 1,7-литровым 83-сильным двигателем, полным приводом и базовыми опциями.

LADA Niva Travel

Фото: Автоновости Дня

LADA Niva Travel доступна по цене от 1 314 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 1,7-литровым двигателем и полным приводом.

LADA Vesta

Фото: Автоновости Дня

Обновленная LADA Vesta стоит от 1 459 900 рублей. Автомобиль оснащен 90-сильным двигателем, системами безопасности и кондиционером.

УАЗ «Хантер»

Фото: Автоновости Дня

За 1 510 000 рублей можно стать владельцем УАЗ «Хантер». Этот внедорожник оснащен бензиновым двигателем, полным приводом и различными опциями.

Livan X3 Pro

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер Livan X3 Pro из Китая доступен за 1 559 000 рублей. Его оснащение включает мультимедийную систему и другие опции.

Changan Alsvin

Фото: Автоновости Дня

Changan Alsvin предлагается по цене от 1 650 000 рублей. В комплектацию входят различные опции комфорта и безопасности.

LADA Largus

Фото: Автоновости Дня

LADA Largus доступен от 1 660 000 рублей. Этот автомобиль оснащен 90-сильным двигателем и базовыми опциями безопасности.

УАЗ «Патриот»

Фото: Автоновости Дня

УАЗ «Патриот» предлагается от 1 680 000 рублей. Этот внедорожник оснащен двигателем класса Евро-2 и различными опциями.

«Москвич 3»

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер «Москвич 3» доступен за 1 700 000 рублей. Этот автомобиль имеет различные опции и турбомотор.

Согласно журналу HotCars, существуют мощные автомобили, стоимостью до 2 млн рублей. Были выделены как новые, так и подержанные модели автомобилей.

Источник

Livan (7)Changan (79)Lada (383)УАЗ (52)Москвич (37)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация