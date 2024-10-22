Самые дешевые автомобили в России в октябре: список из 10 моделей.

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Сегодня в России за 1,7 млн рублей можно купить новый автомобиль. В прошлом месяце, эксперты «Автоновости дня» составили список доступных вариантов для покупателей с ограниченным бюджетом.

LADA Granta

Фото: Автоновости Дня

LADA Granta остается самым дешевым автомобилем в России. Цена базовой модели этого седана от «АвтоВАЗа» составляет 699 900 рублей.

LADA Niva Legend

Фото: Автоновости Дня

LADA Niva Legend предлагается за 981 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 1,7-литровым 83-сильным двигателем, полным приводом и базовыми опциями.

LADA Niva Travel

Фото: Автоновости Дня

LADA Niva Travel доступна по цене от 1 314 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 1,7-литровым двигателем и полным приводом.

LADA Vesta

Фото: Автоновости Дня

Обновленная LADA Vesta стоит от 1 459 900 рублей. Автомобиль оснащен 90-сильным двигателем, системами безопасности и кондиционером.

УАЗ «Хантер»

Фото: Автоновости Дня

За 1 510 000 рублей можно стать владельцем УАЗ «Хантер». Этот внедорожник оснащен бензиновым двигателем, полным приводом и различными опциями.

Livan X3 Pro

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер Livan X3 Pro из Китая доступен за 1 559 000 рублей. Его оснащение включает мультимедийную систему и другие опции.

Changan Alsvin

Фото: Автоновости Дня

Changan Alsvin предлагается по цене от 1 650 000 рублей. В комплектацию входят различные опции комфорта и безопасности.

LADA Largus

Фото: Автоновости Дня

LADA Largus доступен от 1 660 000 рублей. Этот автомобиль оснащен 90-сильным двигателем и базовыми опциями безопасности.

УАЗ «Патриот»

Фото: Автоновости Дня

УАЗ «Патриот» предлагается от 1 680 000 рублей. Этот внедорожник оснащен двигателем класса Евро-2 и различными опциями.

«Москвич 3»

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер «Москвич 3» доступен за 1 700 000 рублей. Этот автомобиль имеет различные опции и турбомотор.

Согласно журналу HotCars, существуют мощные автомобили, стоимостью до 2 млн рублей. Были выделены как новые, так и подержанные модели автомобилей.