Самые дешевые автомобили в России в октябре: список из 10 моделей.

Содержание:
- LADA Granta
- LADA Niva Legend
- LADA Niva Travel
- LADA Vesta
- УАЗ «Хантер»
- Livan X3 Pro
- Changan Alsvin
- LADA Largus
- УАЗ «Патриот»
- «Москвич 3»
Сегодня в России за 1,7 млн рублей можно купить новый автомобиль. В прошлом месяце, эксперты «Автоновости дня» составили список доступных вариантов для покупателей с ограниченным бюджетом.
LADA Granta
LADA Granta остается самым дешевым автомобилем в России. Цена базовой модели этого седана от «АвтоВАЗа» составляет 699 900 рублей.
LADA Niva Legend
LADA Niva Legend предлагается за 981 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 1,7-литровым 83-сильным двигателем, полным приводом и базовыми опциями.
LADA Niva Travel
LADA Niva Travel доступна по цене от 1 314 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 1,7-литровым двигателем и полным приводом.
LADA Vesta
Обновленная LADA Vesta стоит от 1 459 900 рублей. Автомобиль оснащен 90-сильным двигателем, системами безопасности и кондиционером.
УАЗ «Хантер»
За 1 510 000 рублей можно стать владельцем УАЗ «Хантер». Этот внедорожник оснащен бензиновым двигателем, полным приводом и различными опциями.
Livan X3 Pro
Кроссовер Livan X3 Pro из Китая доступен за 1 559 000 рублей. Его оснащение включает мультимедийную систему и другие опции.
Changan Alsvin
Changan Alsvin предлагается по цене от 1 650 000 рублей. В комплектацию входят различные опции комфорта и безопасности.
LADA Largus
LADA Largus доступен от 1 660 000 рублей. Этот автомобиль оснащен 90-сильным двигателем и базовыми опциями безопасности.
УАЗ «Патриот»
УАЗ «Патриот» предлагается от 1 680 000 рублей. Этот внедорожник оснащен двигателем класса Евро-2 и различными опциями.
«Москвич 3»
Кроссовер «Москвич 3» доступен за 1 700 000 рублей. Этот автомобиль имеет различные опции и турбомотор.
Согласно журналу HotCars, существуют мощные автомобили, стоимостью до 2 млн рублей. Были выделены как новые, так и подержанные модели автомобилей.