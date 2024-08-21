Самые быстро продающиеся автомобили в России. Результаты исследования

В условиях растущего спроса на автомобили в России, вызванного переносом планов по смене транспортных средств, некоторые модели начинают привлекать особое внимание. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авто.ру», проанализировавшие объявления о продаже новых и подержанных автомобилей за период с января по июль 2024 года.

Исследование показало, что в бюджетном сегменте наиболее быстро новых владельцев находит Chevrolet Cruze первого поколения – в среднем за 30 дней, при средней стоимости 770 тыс. рублей.

Также в ТОП-3 по скорости продаж входят LADA-2114 (269 тыс. рублей) и LADA Granta (458 тыс. рублей), которые находят своих покупателей примерно за 31 и 32 дня соответственно. Завершают лидеров хэтчбек Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 млн рублей), время продажи которых в среднем немного превышает 32 дня.

Премиальные автомобили старше 10 лет продаются немного медленнее. Например, седан BMW 3-й серии в кузове F30 снимают с продажи в среднем через 42 дня, при средней стоимости 1,9 млн рублей.

За ним следуют рестайлинговый седан Mercedes-Benz E-Class W212 (2,3 млн рублей), кроссовер Volkswagen Touareg второго поколения (2,4 млн рублей), а также седаны Mercedes-Benz C-Class W204 FL (1,7 млн рублей) и Audi A6 в кузове С7 со средней стоимостью 1,8 млн рублей. Эти модели, согласно статистике, находят своих покупателей за 44-47 дней.

Новые автомобили продаются гораздо быстрее. Лидером по скорости продаж стал кроссовер Haval Jolion, покидающий дилерский центр в среднем через 15 дней после поступления. На три дня дольше в салонах находятся седаны Solaris HS/Hyundai Solaris. Также в ТОП-5 по скорости продаж входят паркетники Belgee X50 (21 день), Chery Tiggo 4 Pro (25 дней) и Haval M6 (28 дней).

Согласно данным «Авто.ру», наибольшее количество предложений автомобилей с пробегом приходится на транспорт, возраст которого составляет 10–15 лет. Средняя стоимость автомобилей массового сегмента чуть превышает 900 тыс. рублей, в то время как премиальные модели можно приобрести за 2,3 млн рублей.

Интересно, что несмотря на ожидания, новые автомобили в России по-прежнему становятся дешевле чаще, чем дорожают. По результатам первой половины августа дешевле стали автомобили шести брендов, в то время как пять брендов подняли цены, установили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов автопроизводителей.