Опубликован рейтинг подержанных автомобилей в России, которые реже всего становятся участниками ДТП: топ-5 моделей

Согласно исследованию сервиса «Автотека», который принадлежит компании «Авито», отечественные автомобили LADA признаны самыми безаварийными среди подержанных машин в ценовой категории от 1 до 3 миллионов рублей. Доля автомобилей этой марки, не попадавших в дорожно-транспортные происшествия, составила 85,1%.

На второе место по этому показателю вышли автомобили марки Chevrolet, у которых 83,7% машин на вторичном рынке не имели фактов участия в ДТП. Замыкает тройку лидеров УАЗ с результатом 82,8%. Четвертой стала марка Honda — 82,7% машин без аварийного прошлого, а пятерку лидеров завершает Opel: доля безопасных автомобилей этой марки за год выросла на 18,8% и достигла 79,3%.

Среди отдельных моделей наиболее редко попадают в ДТП внедорожники LADA Niva Legend — 95,9% этих автомобилей на вторичном рынке не участвовали в авариях. Следом идет LADA Niva Travel с показателем 94,3%. В тройке также семейство LADA Granta — 88,7%. В пятерку наиболее безопасных моделей также вошли кроссоверы Haval M6 (85,9%) и Haval Dargo (84,6%).

Наибольшая доля автомобилей без аварийного прошлого обнаружена в Пензенской области — здесь она составляет 72,7%, что является самым высоким показателем по стране. Второе и третье места занимают Пермский край (70,2%) и Ставропольский край (69,8%). Существенный рост доли безаварийных автомобилей зафиксирован в Тюменской области (+7,3%), Чувашии (+6,4%) и Пензенской области (+5,8%).

Ранее издание «Автоновости дня» публиковало рейтинг наиболее аварийных автомобилей, которые чаще других попадают в ДТП. В основу антирейтинга легла статистика крупных российских страховых компаний по всем автомобилям, застрахованным по ОСАГО.

Автор: Иван Бахарев