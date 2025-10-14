Эксперты объяснили, почему в России выросли продажи автомобилей Toyota

По данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре продажи новых автомобилей Toyota на российском рынке увеличились почти в 1,5 раза и достигли 3 308 штук. Японский автопроизводитель уже второй месяц подряд входит в десятку самых популярных брендов в стране, заняв в прошлом месяце восьмую строчку рейтинга продаж.

Директор по развитию автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов отмечает, что высокий спрос на автомобили Toyota обусловлен сразу несколькими факторами. В первую очередь, это ассоциация марки с надежностью, которая приобрела почти легендарный характер среди российских автолюбителей. Многие уверены, что автомобили Toyota обладают особой прочностью, и в определённой степени это соответствует действительности.

«У Toyota высочайшая культура производства, многие решения по организации конвейерной сборки стали отраслевыми стандартами. Toyota не злоупотребляет новейшими технологиями – например, любовь к турбированным моторам небольшого объема ее коснулась меньше, чем других производителей, прежде всего европейских», — комментирует Юрий Чистов.

Эксперт также подчеркивает еще одну причину привлекательности бренда: автомобили Toyota отличаются предсказуемой ликвидностью. В отличие от некоторых других марок, чьи машины могут долго ждать покупателя даже в отличном состоянии, автомобили Toyota практически всегда находят новых владельцев без труда, что привлекает дополнительных покупателей.

Юрий Чистов добавляет, что увеличение утилизационного сбора вряд ли простимулирует дополнительный импорт автомобилей Toyota, однако, по его словам, бренд сохраняет преимущества перед конкурентами по ряду причин. В модельном ряду Toyota немало автомобилей с мощностью двигателя до 160 л.с., а такие внедорожники, как Toyota Land Cruiser 300, остаются вне конкуренции — китайские аналоги не способны соперничать с ними по имиджу. Таким образом, потребители, настроенные на покупку, например, Land Cruiser, скорее всего, не откажутся от желания приобрести именно эту модель, несмотря на возможные трудности.