Эксперты объяснили, почему кроссовер TENET Т7 пользовался высоким спросом в феврале

В феврале 2026 года кроссовер TENET T7 стал самым продаваемым автомобилем среди SUV на российском рынке. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК», объем реализованных машин этой модели достиг 4 641 единицы. Таким образом, TENET T7 впервые обогнал по продажам своего основного конкурента — Haval Jolion, который разошелся тиражом в 4 336 экземпляров.

В пресс-службе группы компаний «АвтоСпецЦентр» пояснили, что высокий спрос на TENET T7 в феврале был обеспечен рядом факторов. Среди ключевых причин отмечаются прямая поддержка дистрибьютора при покупке за наличные, привлекательные условия кредитования с пониженными ежемесячными платежами и значительный запас автомобилей на складах — это помогло избежать дефицита. Кроме того, сборка модели в России способствует более доступному и оперативному обеспечению запасными частями.

«В марте компания «ТЕНЕТ Рус» расширила линейку кредитных предложений, сделав их еще более привлекательными. Не исключено, что в число наиболее востребованных автомобилей на российском рынке в ближайшее время войдут и другие кроссоверы бренда — TENET Т4 и Т8», — отметили в пресс-службе «АвтоСпецЦентр».

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что бренд TENET продолжает активно готовиться к расширению своего модельного ряда. Уже в первом полугодии 2026 года компания планирует представить новые модели и модификации, среди которых будет семиместный кроссовер Т9.

