Почему фургон LADA Largus стал лидером продаж в ноябре

По информации агентства "АВТОСТАТ", в ноябре 2024 года в России было продано 1 917 легких коммерческих автомобилей LADA. Это позволило марке обойти УАЗ и занять второе место по объему продаж в сегменте LCV. Особенно популярен стал фургон LADA Largus, количество проданных которых достигло 1 323 единиц, подняв модель на второе место в рейтинге.

Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский сообщил, что успешные продажи объясняются проведением эффективной коммерческой акции и поддержкой со стороны компании АВТОВАЗ. Особенно на продажи LADA Largus повлияло предложение скидки в 400 тысяч рублей для клиентов, выбирающих лизинговую программу.

Эксперт отметил, что успех объясняется как внешними, так и внутренними факторами. К внешним факторам эксперт отнес повышение утилизационного сбора и ключевой ставки, а среди внутренних – возобновление государственных программ осенью. Целевая аудитория автомобиля LADA Largus в основном состоит из представителей малого и среднего бизнеса, но есть и крупные корпорации. Основной спрос на фургон наблюдается у компаний с логистическими отделами.

По мнению Александра Шапринского, у марки LADA все еще есть возможность удерживать высокие позиции в сегменте LCV. Для этого важными могут стать дальнейшие коммерческие акции от производителя и изменение ключевой ставки на более привлекательные условия.