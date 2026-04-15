Названы факторы, обеспечившие успешный старт продаж кроссовера JAECOO J6

В марте 2026 года на российском рынке был зафиксирован успешный старт продаж нового кроссовера JAECOO J6. По информации аналитиков агентства «АВТОСТАТ», ссылающихся на данные АО «ППК», за первый месяц реализации было реализовано 813 автомобилей этой модели.

Такой показатель позволил JAECOO J6 занять вторую позицию в модельной линейке бренда, уступив только флагману JAECOO J7, продажи которого достигли 1 202 экземпляров за тот же период.

Как отметила Эльза Сапова, руководитель отдела продаж новых автомобилей «OMODA JAECOO АВТОДОМ Внуково», популярность JAECOO J6 во многом обусловлена привлекательной ценовой политикой производителя. Минимальная стоимость автомобиля составляет 2 290 000 рублей. Кроме того, покупателям доступны различные комплектации и широкий выбор цветовых решений, находящихся в наличии.

«Как и у любого китайского автомобиля, конкурентов у JAECOO J6 предостаточно, но нужно понимать, что на данный момент не все конкуренты могут похвастаться наличием конкретных моделей и конкурировать по стоимости», — отметила Эльза Сапова.

По ее словам, в планах OMODA и JAECOO на 2026 год значительное расширение доли на рынке, а появление новой модели подтверждает этот стратегический курс.

