Преимущества и недостатки автолизинга для физических лиц

Автолизинг для физических лиц становится все более востребованным инструментом на рынке, особенно для индивидуальных предпринимателей, которые могут воспользоваться возможностью возмещения НДС. Также данный вариант приобретения автомобиля может быть интересен тем клиентам, кто столкнулся с отказом в автокредите или не получил необходимый кредитный лимит. Об этом сообщил директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик. Эксперт поделился своим мнением накануне предстоящего форума автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который состоится 22 апреля в Москве.

По словам Вячеслава Якубчика, в большинстве ситуаций автокредит остается более привлекательным для конечного покупателя с точки зрения переплаты, размера ежемесячных платежей и процентной ставки. Кроме того, оформляя автомобиль в кредит, клиент получает возможность сразу зарегистрировать транспортное средство на свое имя, не дожидаясь завершения лизингового договора.

Директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг» Иван Коровников обращает внимание на дополнительные преимущества лизинга. В стоимость ежемесячных платежей могут быть включены расходы на регистрацию автомобиля в ГИБДД, страхование, техническое обслуживание, а также круглосуточная техническая поддержка на дороге. При этом лизинговые компании имеют возможность приобретать автомобили по корпоративным ценам, что позволяет улучшать условия сделки для клиентов.

Заместитель руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Артур Саруханов отмечает, что лизинг для физических лиц становится особенно выгодным при предоставлении существенных скидок от производителей или при наличии специальных лизинговых программ с субсидированием процентной ставки или аванса. В таких случаях, если сумма скидок и специальных условий превышает стоимость лизинга, предложение становится действительно привлекательным для частных лиц.

