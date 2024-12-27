Обязанности инспектора ГАИ перед водителем, которые важно знать всем

Инспектор ГИБДД действует на основании регламентов, установленных ФЗ "О полиции" и регламента Министерства внутренних дел. Соблюдая нормы указанных документов, инспекторы обязаны следовать предписаниям, предписанным в них.

При остановке транспортного средства правоохранитель должен подать сигнал водителю, используя жест руки, жезл или диск со световозвращающим элементом. Дополнительно может быть применен звуковой сигнал через свисток, громкоговоритель, сирену или проблесковый маячок. Остановка автомобиля должна быть обоснована лишь ради обеспечения безопасности на дороге.

Инспектор ГИБДД должен проявлять внимание и осмотрительность, указывая место для остановки с учетом безопасности участников дорожного движения. При остановке на запрещенных участках необходимо включить проблесковые маячки для предупреждения о возможной опасности.

После остановки автомобиля сотрудник должен корректно представиться, уточнив свою должность, чин и фамилию. Водитель имеет право запросить у инспектора предъявление служебного удостоверения. Затем указывается причина остановки и запрашиваются необходимые документы.

В случае некорректного поведения проверяющего, водитель может запросить номер телефона дежурной части для подачи жалобы. Сотрудник обязан вести себя уважительно и корректно, обеспечивая четкое разъяснение порядка подачи жалобы и предоставив бланк для оформления претензии.

Напомним, что автомобиль – это транспортное средство, используемое для перевозки людей или грузов и обычно имеющее не менее четырех колес.

Ранее было объявлено о возможном штрафе за отсутствие у водителя паспорта при контрольной остановке. Фото: rg.ru.