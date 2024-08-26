Новые модели Toyota, доступные за менее чем 2,5 млн рублей

Одной из новинок, включенной в этот список, стала Toyota Raize, которая ранее не имела официального представительства в России. Сейчас покупателям доступна версия с комплектацией G и левосторонним рулем.

Автомобиль оборудован достаточно хорошо, оснащен литровым турбомотором, который работает в паре с вариатором и передним приводом. Цена на эту иномарку стартует от 2,3 млн.рублей.

Toyota Corolla в настоящее время предлагается у дилеров в РФ в четырех комплектациях: Pioneer, Comfort, Elite и Ultimate Edition. Стоимость базовой версии начинается от 2,2 млн.рублей. После этой ценовой категории относительно доступных Toyota заканчиваются.