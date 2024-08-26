Главная Новости Новые модели Новые модели Toyota, доступные за менее чем 2,5 млн рублей
Новости

Новые модели Toyota, доступные за менее чем 2,5 млн рублей

Редакция Autonews представила список новых моделей Toyota, цены на которые не превышают 2,5 млн.рублей. Одной из новинок, включенной в этот список, стала Toyota Raize, которая ранее не имела официального представительства в России.
РедакцияР
Редакция
26.08.2024, 12:32·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Одной из новинок, включенной в этот список, стала Toyota Raize, которая ранее не имела официального представительства в России. Сейчас покупателям доступна версия с комплектацией G и левосторонним рулем.

Автомобиль оборудован достаточно хорошо, оснащен литровым турбомотором, который работает в паре с вариатором и передним приводом. Цена на эту иномарку стартует от 2,3 млн.рублей.

Toyota Corolla в настоящее время предлагается у дилеров в РФ в четырех комплектациях: Pioneer, Comfort, Elite и Ultimate Edition. Стоимость базовой версии начинается от 2,2 млн.рублей. После этой ценовой категории относительно доступных Toyota заканчиваются.

Фото: Carsweek.ru

 

Источник

Toyota (201)Новые модели (243)Станут дешевле (31)Купить (16)Выгодно купить (13)Toyota станут дешевле (1)Подборка (3)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация