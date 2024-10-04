Четыре недорогие иномарки с атмосферным двигателем, доступные к покупке в России.

На рынке автомобилей наблюдается увеличение количества малолитражных турбомоторов с неопределенной надежностью. Тем не менее, существуют модели с традиционными атмосферными двигателями, включая их среди китайских производителей. Портал Quto подготовил список зарубежных автомобилей с атмосферными двигателями, которые будут доступны у дилеров в октябре 2024 года.

Первое место в списке занял седан Geely Emgrand, оснащенный исключительно 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. Автомобиль доступен с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом.

В начале октября цены на Geely Emgrand выросли на 53 000 рублей. Теперь стоимость модели варьируется от 2 112 990 до 2 592 990 рублей, без учета специальной выгоды, которая позволяет экономить 125 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

На втором месте бюджетной категории находится Jetta VA3, стоимостью от 1 928 000 рублей, поставляемая из Китая. На момент появления на российском рынке в 2022 году Jetta VA3 считалась заменой Skoda Rapid и Volkswagen Polo, однако сейчас начались официальные поставки указанных моделей. Все автомобили оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 112 л.с. и шестиступенчатым автоматом Aisin.

Фото: Автоновости Дня

Недорогим вариантом является компактный кроссовер JAC JS3, цена которого начинается от 1 849 000 рублей. В России он оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. и доступен с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Базовая комплектация включает кондиционер, ABS, ESP, круиз-контроль, задние парктроники и фронтальные подушки безопасности.

Фото: Автоновости Дня

Стоит отметить также наличие атмосферного двигателя у BAIC U5 Plus, который производится на заводе "Автотор" в Калининграде и доступен от 2 080 000 рублей. 1,5-литровый двигатель обеспечивает мощность 113 л.с. и может поставляться с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Машина оснащена экокожей, мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном, цифровой приборной панелью, камерой заднего вида, кондиционером и фронтальными подушками безопасности.