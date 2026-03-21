Эксперты определили лучшие кроссоверы и внедорожники 2026 года: пять моделей, заслуживающих внимания

Японский кроссовер Subaru Crosstrek признан лучшей новинкой сегмента SUV, которую можно приобрести в 2026 году. Соответствующий рейтинг недавно был опубликован аналитиками Consumer Reports, которые перечислили наиболее удачные кроссоверы и внедорожники нового модельного года.

Subaru Crosstrek возглавляет актуальный рейтинг благодаря высокому уровню надежности и удовлетворенности владельцев. На рынке США стартовая стоимость этой востребованной модели составляет 28 415 долларов, что по текущему курсу примерно соответствует 2,3 млн рублей. Автомобиль комплектуется 2,5-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем мощностью 180 л. с., который взаимодействует с вариатором и системой полного привода.

Subaru Forester занял вторую строчку рейтинга лучших SUV 2026 года. Минимальная цена модели стартует с отметки 31 445 долларов или около 2,6 млн рублей. Автомобиль получил ту же силовую установку, что и Crosstrek, демонстрируя схожие показатели по надежности и уровню удовлетворенности владельцев.

Третья позиция рейтинга досталась Toyota Grand Highlander и его гибридной версии. Согласно экспертам Consumer Reports, этот семейный кроссовер прошлым летом занял второе место по продажам среди моделей Toyota, уступив лишь RAV4, и был назван «почти идеальным минивэном».

Базовая версия Grand Highlander продается в США по цене от 43 155 долларов (3,5 млн рублей) и оснащается 2,4-литровым турбированным двигателем с отдачей 265 л. с. В линейке присутствует также гибридная модификация, способная развивать от 245 до 362 л. с., в зависимости от выбранной конфигурации.

В числе лучших новых кроссоверов года оказался и Lexus NX. Модель с минимально рекомендованной ценой 46 720 долларов (около 3,8 млн рублей) была признана лидером среди 22 компактных премиальных SUV. В оснащении используется популярный 2,5-литровый бензиновый двигатель Toyota, который вместе с гибридной системой способен развивать до 240 л. с.

Замыкает список премиальный BMW X5. Эксперты отмечают, что этот внедорожник по-прежнему остается на вершине в классе среди протестированных когда-либо моделей. В стандартной комплектации авто оснащается 3,0-литровым шестицилиндровым турбомотором мощностью 375 л. с. Плагин-гибридная версия дополняется электродвигателем, что позволяет достичь суммарной мощности 483 л. с. Стоимость BMW X5 на рынке США стартует от 69 750 долларов, что эквивалентно примерно 5,7 млн рублей.

К слову, в прошлом году специалисты Consumer Reports включили в аналогичный рейтинг такие модели как Subaru Crosstrek, Subaru Forester, Lexus NX, BMW X5, а также гибриды Toyota RAV4 и Highlander.

Автор: Алина Олешко