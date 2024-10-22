Лучшие компактные кроссоверы в мире, составленный из 10 моделей.

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Компактные кроссоверы с малолитражным двигателем становятся все более популярны среди автолюбителей, и британские эксперты портала AutoCar назвали лучших представителей этого класса.

Абсолютным лидером стал Dacia Duster, который пользуется популярностью в России как Renault Duster. Этот автомобиль признан лучшим в сегменте благодаря своему отличному сочетанию цены и качества. Duster отличается доступной ценой, отзывчивым управлением и наличием полноприводной версии с внедорожными возможностями. Из недостатков упомянуты скромная отделка салона и невысокий уровень pass безопасности по версии EuroNCAP.

На втором месте оказался Nissan Qashqai, который славится комфортом, стильным интерьером и простой в использовании информационно-развлекательной системой. Некоторые критики отмечают несколько неудачное поведение вариатора, однако автомобиль признается очень универсальным для семейного использования.

Тройку лидеров замыкает Volvo XC40, который выделяется отличной плавностью хода и прекрасной управляемостью. Этот кроссовер также известен своим дорогим интерьером и разнообразием моторов. Критики отмечают, что салон XC40 менее просторен, чем у некоторых аналогичных моделей.

Лучшие компактные кроссоверы:

Dacia Duster Nissan Qashqai Volvo XC40 Audi Q3 Hyundai Tucson Mazda CX-5 Kia Sportage Citroen C5 Aircross Range Rover Evoque BMW X1

Ранее были определены также самые комфортные кроссоверы и внедорожники 2024 года. Более подробно о лучших моделях рассказывали на портале "Автоновости дня".