Лучшие электрические кроссоверы и внедорожники по версии экспертов: список из 10 моделей

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Среди свежих предложений рынка автомобилей появились интересные электрические кроссоверы и внедорожники, которые привлекают внимание покупателей. О некоторых из них сообщается в материале журналистов британского издания AutoCar.

Эксперты провели анализ электрических кроссоверов и внедорожников, доступных на рынке Великобритании, и отобрали лучшие варианты для различных потребностей и бюджетов. Среди отобранных моделей присутствуют как более доступные автомобили, так и роскошные представители сегмента.

Первое место в списке занял Skoda Enyaq, который признали наиболее универсальным электрическим кроссовером. Журналисты считают его лучшим внедорожником с электрическим двигателем на сегодняшний день. Модель отличается сочетанием доступной цены, практичности, просторного салона, большого запаса хода, надежности, отличной управляемости и простоты в использовании. Единственным недостатком, выделенным редакцией, стала немного жесткая подвеска.

На второй строчке рейтинга оказался Kia EV9 — лучший в категории семиместных электрических кроссоверов с просторным салоном, большим багажником и возможностью установки одного или двух электромоторов. Недостатками этой модели, в числе которых — значительные габариты, затрудняющие парковку, а также не самое высокое качество отделки салона за предлагаемую цену, названы авторами.

Замыкает тройку лидеров Polestar 3, который отличается превосходным дизайном, динамикой, комфортабельным салоном и широкими возможностями. В числе минусов журналисты назвали чрезмерно высокую стоимость и проблемы с сенсорным экраном мультимедийной системы.

Лучшие электрические кроссоверы и внедорожники

Skoda Enyaq Kia EV9 Polestar 3 Ford Explorer Kia EV6 Tesla Model Y Hyundai Ioniq 5 N Mercedes-Benz EQE SUV Genesis Electrified GV70 BMW iX

Ранее были представлены рейтинги лучших дизельных кроссоверов и внедорожников на 2024 год. Какие модели попали в ТОП, можно узнать из публикации на страницах "Автоновости дня".