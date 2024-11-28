Топ-10 лучших кроссоверов и внедорожников в мире по мнению экспертов. Список включает 10 моделей.

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Изменилась парадигма выбора автомобиля: теперь вместо универсалов и седанов водители все чаще отдают предпочтение полноразмерным кроссоверам и внедорожникам. Эксперты британского портала AutoCar выпустили список лучших представителей этого сегмента.
На первом месте в категории лучших больших внедорожников оказался Range Rover Sport. Этот британский автомобиль отличается роскошным интерьером, мощными моторами и прекрасной управляемостью. Специалисты выделяют более высокую стоимость по сравнению с конкурентами и отсутствие семиместной версии как недостатки данной модели.
На втором месте находится BMW X5. Преимущества этого автомобиля включают в себя мощные двигатели, наличие плагин-гибридной версии и качественную отделку салона, который, к слову, рассчитан на семь пассажиров. Комплексная информационно-развлекательная система и менее роскошный интерьер по сравнению с конкурентами стали объектом критики данного немецкого кроссовера.
Тройку лидеров замыкает Land Rover Defender с непревзойденной проходимостью вне дорог, вместительным и удобным салоном, а также великолепной управляемостью. Среди недостатков модели эксперты выделяют ограниченный запас хода плагин-гибридной версии и более высокую относительно конкурентов цену.
Лучшие большие кроссоверы и внедорожники
- Range Rover Sport
- BMW X5
- Land Rover Defender
- Porsche Cayenne
- Kia EV9
- Audi Q7
- Hyundai Sante Fe
- Skoda Kodiaq
- Peugeot 5008
- Volkswagen Touareg
Ранее специалисты определили лучшие семейные кроссоверы стоимостью менее 2 миллионов рублей. В их списке значатся 10 моделей.