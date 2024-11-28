Топ-10 лучших кроссоверов и внедорожников в мире по мнению экспертов. Список включает 10 моделей.

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Изменилась парадигма выбора автомобиля: теперь вместо универсалов и седанов водители все чаще отдают предпочтение полноразмерным кроссоверам и внедорожникам. Эксперты британского портала AutoCar выпустили список лучших представителей этого сегмента.

На первом месте в категории лучших больших внедорожников оказался Range Rover Sport. Этот британский автомобиль отличается роскошным интерьером, мощными моторами и прекрасной управляемостью. Специалисты выделяют более высокую стоимость по сравнению с конкурентами и отсутствие семиместной версии как недостатки данной модели.

На втором месте находится BMW X5. Преимущества этого автомобиля включают в себя мощные двигатели, наличие плагин-гибридной версии и качественную отделку салона, который, к слову, рассчитан на семь пассажиров. Комплексная информационно-развлекательная система и менее роскошный интерьер по сравнению с конкурентами стали объектом критики данного немецкого кроссовера.

Тройку лидеров замыкает Land Rover Defender с непревзойденной проходимостью вне дорог, вместительным и удобным салоном, а также великолепной управляемостью. Среди недостатков модели эксперты выделяют ограниченный запас хода плагин-гибридной версии и более высокую относительно конкурентов цену.

Лучшие большие кроссоверы и внедорожники

Range Rover Sport BMW X5 Land Rover Defender Porsche Cayenne Kia EV9 Audi Q7 Hyundai Sante Fe Skoda Kodiaq Peugeot 5008 Volkswagen Touareg

Ранее специалисты определили лучшие семейные кроссоверы стоимостью менее 2 миллионов рублей. В их списке значатся 10 моделей.