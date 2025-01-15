Раскрыты конкуренты нового внедорожника ROX 01

Новый внедорожник ROX 01 с гибридной силовой установкой готовится выйти на рынок, чтобы конкурировать с другими топовыми гибридными внедорожниками, представленными в России. Среди главных конкурентов - Li L9, Seres Aito M7 и M9, WEY 07 и Exlantix ET. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГК EXPOCAR Александр Ковалев.

ROX 01 - первая модель нового бренда ROX Motor, который дебютирует на автомобильном рынке в России в начале 2025 года. Однако высокая цена внедорожника, превышающая 9 млн рублей, и низкая узнаваемость бренда могут стать серьезными препятствиями для успешного вхождения на рынок, по словам Александра Ковалева.

Как оценил эксперт, ROX 01 имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Модель ориентирована на активный отдых, напоминая стилистически Land Rover Defender. Отличительными особенностями являются уникальные решения, такие как встроенная кухня в двери багажника и вместительная батарея.

Специалисты подчеркивают важность правильной маркетинговой стратегии и развития дилерской сети для успеха ROX Motor. Создание монобрендовых шоу-румов и избегание общих зон с другими брендами могут способствовать укреплению позиций компании, уверен Александр Ковалев.

ROX 01 оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором, двумя электродвигателями и общей мощностью 476 л.с. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды и проехать более 1 300 км на одном заряде благодаря гибридной технологии, эффективно использующей энергию. Расход топлива составляет 7,95 л на 100 км.

Версия «Family edition» с семью посадочными местами будет стоить от 9 млн 169 тыс. рублей, а «Black Edition» - от 9 млн 229 тыс. рублей. Комплектация «Business lounge edition» с шестиместным салоном оценивается от 9 млн 379 тыс. рублей, а в версии «Black Edition» - от 9 млн 449 тыс. рублей.