Оглашены претенденты на титул лучшего соперника кроссовера XCITE X-Cross 8

Ожидается, что новый кроссовер XCITE X-Cross 8 не достигнет такой же популярности, как его предшественник с индексом 7. Специалисты считают, что не все покупатели захотят стать обладателями автомобиля с тремя рядами сидений. Такое мнение выразил Александр Ковалев, руководитель пресс-службы ГК "Expocar".

По мнению экспертов, основными конкурентами X-Cross 8 будут другие семиместные кроссоверы, в числе которых Chery Tiggo 8 PRO Max, Evolute i-SPACE и Geely Okavango. Также кроссовер "Москвич 8" может стать серьезным соперником на рынке.

Планируется, что XCITE X-Cross 8 поступит в продажу до конца 2024 года. Специалисты полагают, что новая модель будет разработана на базе существующей. Благодаря этому предварительно можно угадать ценовой диапазон. Например, цена на X-Cross 7 при запуске продаж была на 5-9% ниже, чем у ее китайского аналога. Это позволяет предположить, что X-Cross 8 также будет доступен по привлекательной цене - от 3,0 до 3,8 миллионов рублей.

Согласно мнению эксперта, на данный момент информации о комплектациях XCITE X-Cross 8 пока нет. Однако учитывая популярность автокредитования, наибольшим спросом возможно будет пользоваться самая продвинутая версия. Покупатели, обращающиеся за автокредитом, заинтересованы в максимально оснащенном автомобиле.

Напомним, что XCITE X-Cross 8 оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, 7-ступенчатой "роботизированной" трансмиссией, полным приводом и независимой подвеской.

Дизайн XCITE X-Cross 8 выделяется светодиодной оптикой, динамическими поворотниками и элегантными литыми дисками. Габариты автомобиля составляют 4740 x 1860 x 1705 мм, а клиренс равен 190 мм. Багажник вмещает до 193 литров, а при сложенных втором и третьем рядах сидений объем увеличивается до 2101 литра.