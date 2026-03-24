Определены соперники гибридного внедорожника Deepal G318

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что одним из основных конкурентов нового гибридного внедорожника Deepal G318 на российском рынке станут такие автомобили, как TANK 400, EXEED Exlantix ET, Lixiang L6, Voyah Free и GAC S7. Представители компании также подчеркнули, что для этой модели будет действовать программа субсидированного кредитования, что, по их мнению, положительно повлияет на динамику продаж.

По информации компании, Deepal G318 поступит к дилерам уже в марте. Покупателям будут доступны две версии внедорожника — Techno и Everest. В пресс-службе отмечают, что разница в стоимости между базовой и топовой комплектацией не столь велика по сравнению с преимуществами, которые предоставляет версия Everest. По предварительным оценкам, на нее придется около 70% всех продаж G318.

Ранее компания Changan официально объявила о запуске на российском рынке новой линейки автомобилей Deepal, первенцем которой станет гибридный внедорожник Deepal G318. Размеры новинки составляют 5 010 мм в длину и 1 985 мм в ширину при колесной базе 2 880 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой последнего поколения. В состав системы входят два электромотора и бензиновый двигатель, который используется в качестве генератора для подзарядки аккумулятора. Совокупная мощность установки достигает 439 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а запас хода превышает 1 000 км.

Одной из важных особенностей Deepal G318 стала адаптивная пневматическая подвеска, позволяющая изменять высоту и жесткость. Система мониторинга дорожного полотна анализирует состояние покрытия и в автоматическом режиме регулирует параметры демпфирования. Водителю также доступен комплекс интеллектуальных ассистентов, в том числе адаптивный круиз-контроль.