Легко ли китайцам добиться успеха в России с внедорожниками, заменившими Toyota, Nissan и Mitsubishi.

Российский автомобильный рынок в 2022 году попрощался с несколькими популярными рамными внедорожниками. Эта категория машин всегда пользовалась популярностью благодаря своей проходимости. Одна из самых значимых ушедших моделей - Toyota Land Cruiser 300. Этот внедорожник стал символом прочности, надежности и комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

Фото: Автоновости Дня

Сейчас Toyota Land Cruiser 300 можно приобрести только через параллельный импорт, цена начинается от 12 млн рублей. В качестве альтернативы китайская модель "рамник" Tank 500 от Great Wall, стоимость которой начинается от 6,3 млн рублей, предлагает сопоставимые характеристики и качество.

Еще одним ушедшим внедорожником является Nissan Patrol. Этот автомобиль славится своей надежностью, комфортом и выдающейся проходимостью. Он также доступен на российском рынке через параллельный импорт и стоит в среднем 13-15 млн рублей.

Альтернативой Nissan Patrol стал семиместный Oting Paladin от Sinomach Auto, цена которого начинается от 3,8 млн рублей. Эта модель оснащена мощным двигателем и передовой системой полного привода.

Еще одним потерянным внедорожником стал Mitsubishi Pajero Sport, который сочетал в себе надежность, комфорт и доступную цену. После ухода Mitsubishi из России, цена на эту модель снизилась и составляет в среднем 5,4 млн рублей.

В качестве альтернативы Mitsubishi Pajero Sport предлагается китайский рамный внедорожник Haval H5, цена которого начинается от 3,8 млн рублей. Для желающих более вместительный вариант подойдет Haval H9, цена которого начинается от 4,6 млн рублей.

Таким образом, уход популярных рамных внедорожников с российского рынка открывает новые возможности для выбора автомобилей, предлагаемых китайскими производителями.

Автор: Иван Бахарев