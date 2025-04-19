Главная Новости Toyota Легко ли китайцам добиться успеха в России с внедорожниками, заменившими Toyota, Nissan и Mitsubishi.
Новости

Легко ли китайцам добиться успеха в России с внедорожниками, заменившими Toyota, Nissan и Mitsubishi.

Россиян огорчили потери рамных внедорожников на рынке. Какие альтернативы предлагают китайцы, чтобы заменить автомобили, ушедшие с рынка в 2022 году? Подробности на 110km.ru.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
19.04.2025, 01:41·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Российский автомобильный рынок в 2022 году попрощался с несколькими популярными рамными внедорожниками. Эта категория машин всегда пользовалась популярностью благодаря своей проходимости. Одна из самых значимых ушедших моделей - Toyota Land Cruiser 300. Этот внедорожник стал символом прочности, надежности и комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

Фото: Автоновости Дня

Сейчас Toyota Land Cruiser 300 можно приобрести только через параллельный импорт, цена начинается от 12 млн рублей. В качестве альтернативы китайская модель "рамник" Tank 500 от Great Wall, стоимость которой начинается от 6,3 млн рублей, предлагает сопоставимые характеристики и качество.

Еще одним ушедшим внедорожником является Nissan Patrol. Этот автомобиль славится своей надежностью, комфортом и выдающейся проходимостью. Он также доступен на российском рынке через параллельный импорт и стоит в среднем 13-15 млн рублей.

Альтернативой Nissan Patrol стал семиместный Oting Paladin от Sinomach Auto, цена которого начинается от 3,8 млн рублей. Эта модель оснащена мощным двигателем и передовой системой полного привода.

Еще одним потерянным внедорожником стал Mitsubishi Pajero Sport, который сочетал в себе надежность, комфорт и доступную цену. После ухода Mitsubishi из России, цена на эту модель снизилась и составляет в среднем 5,4 млн рублей.

В качестве альтернативы Mitsubishi Pajero Sport предлагается китайский рамный внедорожник Haval H5, цена которого начинается от 3,8 млн рублей. Для желающих более вместительный вариант подойдет Haval H9, цена которого начинается от 4,6 млн рублей.

Таким образом, уход популярных рамных внедорожников с российского рынка открывает новые возможности для выбора автомобилей, предлагаемых китайскими производителями.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Haval (159)Tank (54)Nissan (142)Toyota (330)Great wall (29)Oting (10)Mitsubishi (71)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация