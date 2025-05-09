Малоизвестные китайские автомобили в России: какие модели не замечают водители

Менее всего узнаваемым китайским производителем автомобилей в России оказался бренд SWM, который выпускает свои три кроссовера на калининградском заводе «Автотор». О таком выводе говорят результаты проведенного в период с 7 по 11 апреля онлайн-опроса аналитического агентства «Автостат», в котором участвовало более 3 тысяч человек. Только 1,8% опрошенных автовладельцев заявили, что знакомы с этим брендом.

Участники исследования должны были рассмотреть логотипы 30 китайских автопроизводителей и выбрать те, которые им знакомы. На основе этого был составлен рейтинг узнаваемости брендов. На предпоследнем месте оказался Aito Seres с показателем 2,2%, а на третьем – марка Knewstar (2,9%), которая в России известна как аналог популярного кроссовера Geely Tugella.

Помимо них, в пятерку наименее узнаваемых китайских брендов также вошли премиальный производитель Hongqi (8,2%) и массовый бренд Kaiyi (9,6%), который также производит свои автомобили на калининградском заводе «Автотор», подобно SWM.

Также стоит отметить, что в апреле цены на кроссоверы SWM существенно снизились. Пятьместные модели G01 и G01F, а также семиместный G05 Pro подешевели на 78 — 155 тысяч рублей.