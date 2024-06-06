Преимущества и недостатки нового Haval H3 в России: что стоит знать перед покупкой

В самом начале мая компания Haval представила в России свой новый небольшой кроссовер под названием H3. Этот автомобиль стал альтернативой модели Tank 300 и встал первым в линейке внедорожников Haval Pro. Интерес к новинке вызвало множество вопросов, на которые решил ответить эксперт из портала Motor.ru – Дмитрий Ласьков.

Одним из первых вещей, на которые обратил внимание обозреватель, стал дизайн автомобиля, который "классический и оправдывает себя с точки зрения офроуд-автомобилей": резкие углы, круглые фары, и общая мощь внешности. Также, наличие кофра на задней двери и увеличенные арки на колесах добавляют H3 атмосферы "внедорожности".

Другим плюсом новинки стала аудиосистема с 16 колонками от компании JVC, которая "работает в четырехмерном варианте, а не в привычном трехмерном".

"Эта система имеет звук 4D – и это на самом деле так, потому что четвертое измерение создается специальными низкочастотными динамиками в спинках передних сидений. Они передают ритм музыки через тело пассажира, создавая эффект, напоминающий массаж", – поделился своим мнением Дмитрий Ласьков.

Среди недостатков нового Haval H3 эксперт выделил не самую подходящую для данного класса внедорожную геометрию и отсутствие возможностей для бездорожья, что обусловлено неудачной подвеской с короткими амортизаторами.

Также Ласьков отметил, что первая модель линейки Haval Pro не отличается выдающейся динамикой разгона. Двигатель, выдающий 177 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента, обеспечивает лишь "минимально комфортное" и "спокойное" движение с небольшим расходом топлива, около 10 литров на 100 км при средней загрузке машины.

Важно отметить, что приобрести новый Haval H3 в России можно в трех различных комплектациях. Премиум версия, стоимостью 2 599 000 рублей, предлагает полный привод, в то время как комплектация Tech+ доступна с передним (2 849 000 рублей) и полным приводом (3 099 000 рублей). Кроме того, покупателям доступны четыре варианта цветов кузова: черный, агат, антрацит и турмалин.