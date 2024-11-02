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Опасности, которые могут поджидать российских водителей в эту зиму

По прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, ближайшая зима в России обещает быть непростой для автолюбителей.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
02.11.2024, 02:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

По прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, ближайшая зима в России обещает быть непростой для автолюбителей. Предстоящие месяцы принесут с собой не только теплую погоду, но и значительные колебания температуры, а также интенсивные осадки.

«Для столичного региона эта зима будет теплой, но при этом ожидаются заметные колебания температуры и сильные осадки. Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», — подчеркнул Шувалов.

Согласно прогнозу синоптика, население может ожидать резкие изменения давления и температуры, что, в свою очередь, повлечет за собой учащение гололедицы и снегопадов на дорогах.

Александр Шувалов также отметил, что первые морозы в столичном регионе придут уже в ближайшие выходные. Так, по его данным, 2-го и 3-го ноября столбики термометров опустятся до отметки минус 5 градусов по Цельсию.

Ранее эксперт по вождению из цифровой автошколы «Баранка» Дмитрий Сапцов поделился лучшими способами предотвратить чрезвычайные ситуации на дороге зимой. На фоне предстоящих изменений в погоде становится ясно, что водителям стоит подготовиться заранее к сложным условиям на дорогах.

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