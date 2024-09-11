Определены основные соперники наиболее востребованного в России китайского кроссовера

Китайский кроссовер Haval Jolion не только лидер продаж среди автомобилей из Китая в России, но и пользуется популярностью в целом. Какие же модели считаются его основными конкурентами на сегодняшний день, и сколько они стоят, рассказал ресурс 110km.ru.

По мнению экспертов, одним из главных соперников является компактный кроссовер GAC GS3, который недавно появился на российском рынке. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с., 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями и передним приводом. Цены на GS3 начинаются от 2 299 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Вторым претендентом на победу над Haval Jolion является Omoda C5. Этот стильный популярный автомобиль предлагается в пяти комплектациях с двумя типами двигателей: 1,5-литровым 147-сильным турбомотором в версиях с передним приводом, и 1,6-литровым 150-сильным турбомотором в моделях с полным приводом, оба доступны с вариатором или шестиступенчатым "роботом" DCT. Цены на Omoda C5 стартуют от 2 299 900 рублей.

Фото: Автоновости Дня

На третьем месте идет Livan X6Pro, который является моделью, получившей лицевую "перекраску" от обновленного Geely Emgrand X7. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 или 174 л.с., который работает с семиступенчатым "роботом" и передним приводом. Цена на Livan X6Pro начинается от 2 629 900 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Четвертый в списке конкурентов Haval Jolion — Belgee X70, производимый в Беларуси. Этот автомобиль, появившийся на рынке в конце июля, уже подорожал. Belgee X70 комплектуется единственным двигателем объемом 1,5 литра. Модификации с передним приводом имеют мощность 150 л.с. и работают с шестиступенчатым "автоматом", а полноприводные версии оснащены 177-сильным двигателем, который сочетается с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Цены на Belgee X70 начинаются от 2 634 990 рублей.

В заключение списка представлен молодежный паркетник Jetour Dashing, стоимость которого минимум составляет 2 489 900 рублей. Jetour Dashing не имеет полноприводных версий, а дорожный просвет у автомобиля скромный, всего 160 миллиметров. В коллекции двигателей два вида: 1,5-литровый турбомотор с мощностью 147 л.с. и "механической" или шестиступенчатой коробкой передач DCT, а также 1,6-литровый двигатель с 190 л.с., который работает с семиступенчатым "роботом".

Ранее сообщалось, что в Беларуси цены на Haval Jolion существенно снизились. С начала сентября минимальная стоимость автомобиля в этой стране сократилась до 1 800 000 рублей, что на 200 тысяч рублей дешевле, чем в России.