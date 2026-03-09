Опубликован список десяти самых популярных автомобилей в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что на десять самых популярных моделей легковых автомобилей в России приходится около 18% всего автопарка страны. Эти данные были получены в процессе подготовки свежего отчета «Парк ТС в РФ на 01.01.2026 г.». В рейтинг вошли три отечественных модели и семь автомобилей иностранных марок.

Первое место по числу зарегистрированных машин занимает седан LADA 2107. По состоянию на начало текущего года на учете состояло 1,19 миллиона автомобилей этой модели. Вторую строчку рейтинга занимает Kia Rio, количество зарегистрированных машин этой модели достигло 1,04 миллиона. Совсем немного не дотягивает до отметки в миллион трехдверный внедорожник LADA 4х4 «Нива» — на начало года их насчитывалось 0,99 миллиона экземпляров.

На четвертой позиции оказался Hyundai Solaris, количество зарегистрированных автомобилей этой модели составило 0,93 миллиона единиц. Пятерку лидеров замыкает седан Renault Logan с результатом 0,78 миллиона машин.

В десятку наиболее распространенных легковых автомобилей в России также вошли Toyota Corolla и Ford Focus — обе модели насчитывают по 0,74 миллиона зарегистрированных экземпляров. Далее следует хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» с показателем 0,69 миллиона, Volkswagen Polo — 0,64 миллиона, а также внедорожник Chevrolet Niva, которых зарегистрировано 0,63 миллиона единиц.

Полная информация обо всех транспортных средствах, зарегистрированных в России, с подробным делением на категории и другими критериями, представлена в соответствующем отчете.