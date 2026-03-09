Главная Новости Легковые автомобили Опубликован список десяти самых популярных автомобилей в России
Новости

Опубликован список десяти самых популярных автомобилей в России

Самые популярные автомобили России по данным АВТОСТАТ на 2026 год: лидируют LADA 2107, Kia Rio и LADA 4x4, всего в ТОП-10 вошли 18% автопарка.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.03.2026, 08:01·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что на десять самых популярных моделей легковых автомобилей в России приходится около 18% всего автопарка страны. Эти данные были получены в процессе подготовки свежего отчета «Парк ТС в РФ на 01.01.2026 г.». В рейтинг вошли три отечественных модели и семь автомобилей иностранных марок.

Первое место по числу зарегистрированных машин занимает седан LADA 2107. По состоянию на начало текущего года на учете состояло 1,19 миллиона автомобилей этой модели. Вторую строчку рейтинга занимает Kia Rio, количество зарегистрированных машин этой модели достигло 1,04 миллиона. Совсем немного не дотягивает до отметки в миллион трехдверный внедорожник LADA 4х4 «Нива» — на начало года их насчитывалось 0,99 миллиона экземпляров.

На четвертой позиции оказался Hyundai Solaris, количество зарегистрированных автомобилей этой модели составило 0,93 миллиона единиц. Пятерку лидеров замыкает седан Renault Logan с результатом 0,78 миллиона машин.

В десятку наиболее распространенных легковых автомобилей в России также вошли Toyota Corolla и Ford Focus — обе модели насчитывают по 0,74 миллиона зарегистрированных экземпляров. Далее следует хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» с показателем 0,69 миллиона, Volkswagen Polo — 0,64 миллиона, а также внедорожник Chevrolet Niva, которых зарегистрировано 0,63 миллиона единиц.

Полная информация обо всех транспортных средствах, зарегистрированных в России, с подробным делением на категории и другими критериями, представлена в соответствующем отчете.

Источник

Легковые автомобили (595)Модели-лидеры (232)Парк (41)Топ-10 (81)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация