Автомобильные бренды с самыми лояльными владельцами в России: какие машины выбирают наши соотечественники

Российские владельцы автомобилей проявили высокую лояльность к маркам Geely, Changan и Exeed. Согласно опросу, проведенному аналитическим агентством «Автостат», от 91% до 95% респондентов готовы снова купить автомобиль этих брендов.

В ходе исследования, в котором участвовали более 1900 владельцев машин 14 различных автопроизводителей, было установлено, что большинство рассматривают приобретение следующего автомобиля той же марки, что и текущий.

Лидером по индексу повторной покупки оказалась Geely – почти 95% владельцев готовы снова выбрать этот бренд. Это свидетельствует о высокой удовлетворенности и готовности к долгосрочному сотрудничеству с производителем.

Второе и третье места заняли Changan и Exeed соответственно, их показатели колеблются от 91% до 92%, что говорит о готовности 9 из 10 владельцев приобрести автомобиль той же марки еще раз.

OMODA оказалась на четвертом месте – около 88% владельцев заинтересованы в повторной покупке. В пятерку лидеров также вошел Voyah, показавший индекс повторной покупки более 86%.

Недавно компания Geely объявила о начале продаж в России нового флагманского бизнес-седана Preface. Этот автомобиль, аналог Toyota Camry и Kia K5, предлагается с одним 200-сильным двигателем в комплектациях Luxury и Flagship по цене от 2 999 990 до 3 217 990 рублей.