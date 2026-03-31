Эксперты назвали пять иномарок за 2,5 млн рублей, которые можно «дешево привезти в Россию»

Портал «Мотор» представил свежий обзор иномарок, которые можно завезти в Россию по сниженным ставкам утильсбора при бюджете до 2,5 млн рублей. В список вошли пять моделей из Китая, предлагающих широкий функционал и разнообразные технические решения.

Nissan Qashqai второго поколения до сих пор собирают на китайском заводе совместного производства Dongfeng-Nissan. Внешне рестайлинговую версию Glory можно отличить по иному оформлению передней части кузова, а также оснащению. Автомобиль оборудован атмосферным мотором 2,0 литра, развивающим 140 л. с., и вариатором. Стоимость экземпляра для российского рынка колеблется в пределах 2,3–2,5 млн рублей.

Volkswagen Tharu XR выходит с конвейера SAIC-Volkswagen в Китае и доступен для заказчиков из России. Кроссовер длиной 4355 мм и с колесной базой 2651 мм оснащается двумя вариантами силовых установок. Базовая версия за 2–2,5 млн рублей комплектуется 1,5-литровым атмосферником мощностью 110 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Также существует более мощная модификация с 160-сильным турбомотором, семиступенчатой DSG, но она чаще всего выходит за рамки рассмотренного бюджета, хотя и проходит под сниженный утильсбор.

Renault Arkana из КНР также предлагается для российского покупателя. Модель базируется на единой платформе с Nissan Qashqai, обладает 1,6-литровым турбодвигателем в 143 л. с. и оснащается гибридной трансмиссией. Заявленная стоимость составляет около 2,2 млн рублей. Сроки доставки под заказ варьируются от 20 до 45 дней.

Kia KX1 попадает в категорию наиболее бюджетных иномарок: импортируется неофициальными каналами по цене менее 2 млн рублей. Автомобиль построен на платформе Kia Rio, оснащается атмосферным мотором 1,4 литра на 100 л.с., вариатором и только передним приводом. Ориентировочно автомобиль предлагается за 1,8 млн рублей.

Changan Qiyuan A06 представляет собой седан с гибридной установкой последовательного типа, доступный по цене немного выше 2,5 млн рублей. Габариты: длина 4885 мм, колесная база 2922 мм — позволяют отнести машину к классу D. На электротяге седан покрывает до 240 км, а суммарный запас хода достигает 2120 км при баке на 60 литров. Мощность системы составляет 150 л. с.

Комплектация Changan Qiyuan A06 включает обогрев и вентиляцию сидений спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные диски, адаптивный круиз-контроль и управление климатом по трем зонам.

Напомним, ранее на российском рынке появилась китайская версия компактного Skoda Kamiq. В Китае этот кроссовер стоит менее миллиона рублей. В России минимальная цена составляет 1,9 млн рублей при покупке как из наличия, так и под заказ.

