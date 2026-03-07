Эксперты назвали 10 самых быстро продающихся подержанных автомобилей в России

На российском рынке автомобилей с пробегом выделились лидеры по скорости продажи – корейский кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line, китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, а также отечественная LADA Vesta. Средняя стоимость подержанного автомобиля в 2026 году составляет от 1,4 до 1,9 млн рублей, в зависимости от выбранной торговой площадки и методов расчета.

Как сообщили «Известиям» представители сервиса «Авито Авто», чаще всего автомобили возрастом до десяти лет быстрее всего продавалась именно модель Kia Rio X-Line. Аналитики отмечают, что эта модель находила новых владельцев на 41% быстрее, чем в среднем по вторичному авторынку страны.

В десятку самых ликвидных автомобилей также вошли Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, а также Hyundai Solaris – все эти автомобили продаются примерно на 35% быстрее средних показателей рынка. Вместе с ними в список вошли LADA Vesta, Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta, LADA Granta и Omoda C5 – их покупают примерно на треть быстрее других предложений.

По словам коммерческого директора платформы «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, лидерами по популярности на рынке машин с пробегом в начале 2026 года стали марки LADA, Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota. Специалист объясняет интерес к этим производителям их оптимальным соотношением стоимости и качества для покупателей.

Добавим, что недавно Даниил Шкурыгин сообщил о лидерах по удешевлению среди машин с пробегом. Наиболее существенно в цене упали компактные кроссоверы Chery Tiggo 4 и Exeed LX, а также минивэн Mercedes-Benz V-Class, согласно январским данным текущего года.

По сведениям аналитиков «Авто.ру», средняя цена минивэна Mercedes-Benz V-Class на вторичном рынке уменьшилась на 20,2% и составила 8,9 млн рублей. Кроссовер Chery Tiggo 4 подешевел на 19,9% и теперь в среднем обойдётся в 1,2 млн рублей. Компактный кроссовер класса «премиум» Exeed LX потерял в цене 19,4%, его стоимость снизилась примерно до 1,8 млн рублей.

Кроме них, заметное снижение средней стоимости в январе 2026 года показали такие модели, как Haval Jolion (-17,8%), Mercedes-Benz S-Class (-15,9%), Range Rover (-15%), Exeed TXL (-14,6%), Cadillac Escalade (-14,3%), Kia Rio (-14,1%) и Geely Coolray (-14%).

Ранее специалисты сервиса «Авто.ру Бизнес» провели анализ объявлений частных продавцов на отечественном вторичном авторынке за последние полгода. В результате исследования определены российские регионы, где чаще всего продаются наиболее привлекательные для выкупа автомобили. Как сообщили «Автоновостям дня», эти данные оказались в их распоряжении сегодня.

Автор: Иван Бахарев