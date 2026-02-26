Эксперты определили автомобили с самой высокой остаточной стоимостью в 2025 году

Агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги 12-й ежегодной премии «Residual value», определив автомобили, которые сохраняют наибольшую остаточную стоимость через три года владения в России. Торжественная церемония чествования лучших прошла в рамках делового форума автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы».

Среди автомобилей класса B наибольшую остаточную стоимость по итогам 2025 года показал универсал LADA Largus. Через три года после приобретения его индекс составил 111%, что позволило модели опередить конкурентов в своем сегменте.

В сегменте SUV (B) лидером признан внедорожник LADA Niva Travel: его остаточная стоимость за аналогичный период достигла 92,8%. В категории SUV (C) на первое место вышел кроссовер Changan CS55 Plus (UNI-S) с показателем 81,6%. Внедорожник УАЗ «Патриот» возглавил сегмент SUV (D) с результатом 83,5%, а среди крупных кроссоверов SUV (E) лидирует GAC GS8, его индекс остаточной стоимости составил 85,6%.

В категории пикапов лучшим по сохранности стоимости оказался JAC T6, его результат — 79,2%.

Специалисты агентства также отметили гибридные и электрические модели, которые через два года сохраняют стоимость лучше других. В этот список вошли кроссоверы Lixiang L7, Hongqi E-HS9 и Evolute i-JOY. Более подробная информация о них, а также о других автомобилях, вошедших в топ по индексу Residual value, доступна на официальном сайте агентства.