Определены автомобили, которые в ближайшее время составят основу таксопарков в России

В будущем российский рынок такси может основываться на электромобилях с высокой степенью локализации производства. Об этом стало известно агентству ТАСС от представителей калининградского автозавода «Автотор». В качестве примера приводится опыт сборки электрических седанов «АмберАвто А5».

«В Калининградской области действует парк такси на базе „Амберавто А5“, успешно функционирующий уже два года. Кроме того, электромобили этой модели доступны и в сервисах каршеринга, что демонстрирует эффективность высоколокализованного электротранспорта для городских перевозок. Мы готовы масштабировать этот проект в другие российские регионы», — рассказали в «Автоторе».

Пресс-служба также отметила, что власти Калининградской области совместно с предприятием продолжают работу по увеличению доли локализации производства автомобилей в регионе.

На сегодняшний день на заводе «Автотор» произведено 1,3 тысячи электромобилей «АмберАвто А5» за два года. Представители компании подчеркнули, что продолжают инвестировать в развитие проектов, нацеленных на создание независимой компонентной базы для изготовления электротранспорта, охватывающей производство ключевых узлов и агрегатов.

Ранее появлялась информация о том, что марка «АмберАвто» готовит к запуску в производство еще две новые модели. Ожидается, что это будут компактные городские электромобили под названиями «1» и «3», способные преодолевать от 300 до 330 километров на одной зарядке.

