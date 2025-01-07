4 признака, по которым можно понять, что пора менять моторное масло

Напомним, что главная задача масла в двигателе - охлаждение и снижение трения между деталями, то есть защита деталей мотора. Поэтому регулярная замена масла позволяет продлить исправную работу двигателя.

Признак 1. Календарь

Менять масло нужно как минимум один раз в год. Делать это необходимо даже если автомобиль проехал всего пару тысяч километров. Дело в том, что с течением времени масло просто потеряет свои рабочие свойства, даже если автомобиль большую часть времени простаивал. К сожалению не все помнят об этой особенности моторных масел и таким образом заставляют двигатель работать в критических условиях.

Признак 2. Пробег

При идеальных условиях, масло нужно менять через каждые 10-15 тысяч километров. Однако чаще всего условия эксплуатации далеки от идеальных. Короткие поездки, дерганье в пробках, холодный пуск и многое другое негативно сказывается на качестве масла. Если автомобиль часто подвергается существенным нагрузкам, то, по мнению специалиста, лучше сократить интервал замены моторного масла вдвое. То есть залить новое после 5-7 тысяч километров пробега.

Признак 3. Состояние моторного масла

Еще один простой и понятный признак, что масло пора менять - это его состояние, которое оценивают на глаз. Для этого нужно просто достать щуп. Если масло на нем черное и имеет запах гари, то настало время поменять его. Еще один важный признак, о котором нужно помнить, это повышенный расход масла. Если уровень быстро уменьшается в процессе эксплуатации, необходимо заливать новое.

Признак 4. Показания моточасов

При долгих остановках с работающим двигателем, например, при прогреве зимой и частых простоях в пробках, целесообразно ориентироваться на показания моточасов. Если прибора нет, то показатель рассчитывается по средней скорости и пробегу автомобиля. Многие автовладельцы приобретают специальные приборы для учета моточасов. И делают они это не зря, если машина постоянно испытывает на себе все прелести городского вождения.

По словам Алексея Ревина, важно не экономить масло, если машина подвергается тяжелым нагрузкам. Ведь своевременно меняя масло, вы отодвигаете износ и проблемы с двигателем.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Заглавное фото: businessinsider.es.