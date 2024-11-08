Как быстро убрать ледяную корку с лобового стекла автомобиля: 3 метода, которые помогут.

Портал «АвтоВзгляд» поделился с водителями эффективными способами борьбы с обледеневшими стеклами в случае отсутствия электрообогрева или «предпускового» подогревателя.

Для тех, у кого нет возможности использовать печку или специальный скребок, существуют другие варианты. Один из них - обогреть замерзшие участки лобового стекла теплой водой, для этого потребуется термокружка объемом около 500 мл. Хоть это и не самый современный способ, но зато он действенный и быстрый.

Второй способ включает использование соленого раствора: смешиваем 1,5 литра воды с 10 ложками поваренной соли. Этот метод поможет быстро избавиться от наледи. Раствор удобно наливать в распылитель и обработать им лобовое стекло. Лед исчезнет всего за пару минут.

Третий вариант предлагает воспользоваться спиртовым раствором в пропорции 1 к 2 или уксусным - 1 к 3. По эффективности они сопоставимы с соленым раствором, но не замерзнут даже при высоких температурах.

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