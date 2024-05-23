Раскрыта сумма, которую россияне потратили на приобретение новых автомобилей в апреле.

Российские граждане в апреле сократили расходы на новые автомобили после установления рекордных показателей в марте. Общие затраты снизились на 13% и составили 430 миллиардов рублей. Такие данные приводятся в совместном отчете банка "Открытие" и аналтического агентства "Автостат".

Согласно расчетам специалистов, в апреле россияне потратили на новые автомобили 431,3 миллиарда рублей, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, однако на 13,4% меньше, чем в марте. Это означает, что суммарные расходы на покупку автомобилей в России превысили отметку в 400 миллиардов рублей второй месяц подряд.

"После рекордной финансовой активности рынка в марте (около 500 миллиардов рублей) в апреле этот показатель уменьшился на 13%. Одной из главных причин этого стало снижение объема продаж новых легковых автомобилей - в апреле было реализовано на 6,5% меньше машин, чем в марте. Другим фактором стало понижение средней цены на автомобили (на 7%), связанное с изменениями в структуре рынка", - пояснили в пресс-службе банка "Открытие".

Наибольшие средства в прошлом месяце были потрачены на приобретение машин китайского производства - 263,4 миллиарда рублей (снижение на 14,6% по сравнению с мартом). Отечественные автомобили заняли второе место с отставанием в четыре раза (62,1 миллиарда рублей, +8%). Следом за ними идут европейские марки (55,3 миллиарда рублей, -10,2%), японские (24,1 миллиарда рублей, -35,5%), корейские (9,8 миллиарда рублей, -42,9%) и американские (7,1 миллиарда рублей, -7,1%).

Если говорить о количестве проданных автомобилей, то лидерство также удерживают машины китайского производства (75,9 тысяч штук), за которыми следуют автомобили российских марок (46 тысяч штук). Продажи остальных производителей значительно ниже, не превышая даже 5 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что продажи кроссоверов в России начали снижаться. В основном это затрагивает модели китайских марок, поставляемых на российский рынок "серой" схемой.