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Стоимость владения самым популярным китайским автомобилем в России была объявлена.

Специалисты «Автостата» проанализировали расходы на владение китайским кроссовером Haval Jolion. Речь идет о переднеприводном автомобиле с 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с. в паре с «роботом».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.08.2024, 11:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Специалисты «Автостата» проанализировали расходы на владение китайским кроссовером Haval Jolion. Речь идет о переднеприводном автомобиле с 1,5-литровым двигателем мощностью 143 л.с. в паре с «роботом». Этот кроссовер пользуется наибольшей популярностью среди россиян.

Согласно данным, стоимость одного километра пробега на Haval Jolion составляет 10 рублей 40 копеек. Владелец китайского кроссовера ежемесячно потратит 17,3 тысячи рублей на его содержание. За пять лет эксплуатации общие расходы составят немного более миллиона рублей.

Расчеты корректны при условии, что пробег за указанный период достигнет 100 тысяч километров. Также учитывается, что автомобиль будет использоваться в Москве или Московской области, а возраст владельца и его стаж составляют 35 и 10 лет соответственно.

Наибольшие затраты для владельца автомобиля придется на топливо - 530,8 тысяч рублей, что составляет 51% от общей суммы расходов. Дополнительно 312,5 тысяч рублей (31%) уйдет на страхование (ОСАГО и КАСКО). 12% (126,2 тысяч рублей) будут направлены на техническое обслуживание, а оставшиеся 6% - на покупку зимних шин (43,9 тысячи рублей) и налог (25 тысяч рублей).

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале продаж китайского внедорожника Haval H9 на территории России по цене от 4,3 миллионов рублей.

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