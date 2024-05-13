Дана официальная дата дебюта первого гибридного Porsche 911

Автомобильный гигант Porsche представил общественности новый гибридный спорткар Porsche 911. Презентация состоится через несколько дней, точнее 28 мая 2024 года.

«Впервые за 61 год существования легендарного автомобиля мы решили добавить гибридную технологию к модели Porsche 911. Этот инновационный подход сделает автомобиль еще более динамичным и эффективным. При разработке новой модели мы уделили внимание каждой детали и протестировали Porsche 911 в различных условиях по всему миру: от экстремального холода до знойной жары, включая жаркие испытания в Дубае. Без проблем новый 911 справился с различными сценариями - будь то сложные дороги в горах, высокие нагрузки на трансмиссию, или даже пробки в городе. Общая протяженность всех испытаний, которые прошли наши инженеры и тест-пилоты - более пяти миллионов километров», - рассказал вице-президент Porsche Фрэнк Мозер, ответственный за модельный ряд Porsche 718 и 911.

В процессе тестирования новый гибридный Porsche прокатили по Северной петле Нюрбургринга. Время круга составило 7 минут 16,934 секунды, что на 8,7 секунды быстрее, чем предыдущая версия Porsche 911. В компании подчеркнули, что новая модель значительно улучшила быстроту на треке.

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