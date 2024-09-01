Автомобиль, который возглавил рейтинг популярности на вторичном рынке, уже 12 лет не выпускают.

Классический автомобиль ВАЗ-2107, прозванный "семеркой", продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке подержанных машин. Это объясняется его надежностью, простотой и доступной ценой, начинаясь всего с нескольких десятков тысяч рублей, как сообщил эксперт по автомобилям Егор Васильев агентству "Прайм".

"Фактически, ВАЗ-2107 является пиком развития российского заднеприводного автомобиля, отличающегося простотой, удобством и способностью функционировать в условиях суровой эксплуатации и не профессионального обслуживания. Неубиваемый атрибут советской эпохи", - пояснил Егор Васильев.

По мнению эксперта, "семерка" остается достаточно надежным и удобным автомобилем даже на фоне новых моделей. Именно поэтому он сохраняет свою популярность на рынке даже спустя 12 лет после окончания выпуска.

Васильев отметил, что за первое полугодие 2024 года было продано 62,7 тыс. ВАЗ-2107 на вторичном рынке, а общий объем продаж автомобилей семейства ВАЗ в России за эти полгода составил 683,5 тыс. штук.

"Известная и любимая нашими гражданами Toyota уступает лидеру более чем в два раза", - подчеркнул Егор Васильев.

Ранее "Автоновости дня" информировали о том, что классическая "семерка" остается самым распространенным легковым автомобилем в России. На начало 2024 года в стране насчитывалось 1,26 млн таких машин.