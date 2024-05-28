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Выбран наилучший вид топлива для автомобилей LADA. Неожиданная информация

«АвтоВАЗ» перевел автомобили LADA на 95-й бензин после установки экологичных двигателей класса «Евро-5». Этот вид топлива стал предпочтительным и допускаемым для использования
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
28.05.2024, 21:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

«АвтоВАЗ» перевел автомобили LADA на 95-й бензин после установки экологичных двигателей класса «Евро-5». Этот вид топлива стал предпочтительным и допускаемым для использования.

В компании отметили, что только бензин марки АИ-95 или «Премиум Евро-95» официально рекомендуется для семейств LADA Niva и LADA Granta, так как их двигатели сконструированы специально под него.

Что касается флагманской модели LADA Vesta, то, согласно инструкции, предпочтительным считается бензин с октановым числом 95 (АИ-95), но также допускается использование бензина с октановым числом не менее 92 (АИ-92), если нет возможности заправиться более дорогим видом топлива.

Эксперты отмечают, что использование бензина с октановым числом 92 может привести к более жесткой работе двигателя в определенных условиях, что негативно сказывается на общей производительности автомобиля. Поэтому представители завода в Тольятти рекомендуют соблюдать рекомендации по использованию топлива.

«Инструкция инструкцией, но шофёрская смекалка никогда не бывает лишней. Многие водители внимательно выбирают заправки, составляя свой собственный список предпочтительных вариантов. LADA, в свою очередь, учитывает определенные особенности топливной системы и системы снижения вредных выбросов, чтобы гарантировать защиту мотора и электроники от некачественного топлива. Кроме того, они напоминают, что для надежного запуска двигателя при низких температурах необходимо использовать специальный «зимний» бензин с улучшенными испарительными свойствами», — пояснили в «АвтоВАЗе».

 

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