Основной причиной роста стоимости китайских автомобилей в 2024 году стало следующее:

Эксперт по автомобильному рынку Антон Ануфриев выявил главную причину подорожания китайских машин на российском рынке - это изменения, вступившие в силу с 1 апреля.

Согласно новым правилам, недоплаченные налоги и сборы, возникающие при занижении таможенной стоимости автомобилей, привезенных в Россию из стран ЕАЭС, теперь учитываются в утильсборе. Это нововведение заметно усложнило деятельность перекупщиков, лишив их возможности извлекать прибыль от перепродажи автомобилей после таможенного оформления.

Ануфриев отмечает, что официальные дилеры китайских марок и представители производителей встретили нововведения положительно. Они больше не вынуждены конкурировать с частными перекупщиками, которые ранее манили клиентов более выгодными ценами. Это также стало одной из причин повышения цен на автомобили, утверждает специалист. Кроме того, на формирование цен в большую сторону традиционно влияет валютный курс.

По мнению Ануфриева, цены на автомобили в России могут стать доступнее, если стоимость импорта снизится. На данный момент стоимость нового китайского автомобиля на российском рынке превышает три миллиона рублей. Так, согласно данным первого квартала, цена составляет 3,06 миллиона рублей (повышение на 9,3%). Особенно сильно в цене выросли модели GAC, которые теперь достигают 4,3 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в марте россияне активно приобретали автомобили в предвкушении ожидаемого увеличения цен.